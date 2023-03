El amor a las causas justas, máxima de un joven candidato

Escucha la Nota Escucha la Nota

“El amor a las causas justas es lo que nos ata a dar lo mejor cada día” es la máxima que guía a Lázaro Alejandro Romero Álvarez, el más joven de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Cienfuegos.

Esa es una frase que reitera en los intercambios de los futuros integrantes del Parlamento cubano con el pueblo, porque considera que lo hecho con sentimientos perdura más y, amén de las muchas carencias materiales, la esencia está en el amor al prójimo para enfrentar y superar los desafíos actuales.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, este maestro de formación y miembro del Buró Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, subrayó que, a sus 23 años, tiene claro que debe estar donde es más útil, como lo ha demostrado tantas veces en trabajos voluntarios, en la zona roja contra la COVID-19 o en el barrio, ayudando a descargar arena de un camión.

Por un año y medio ha sido delegado de la circunscripción 23 del consejo popular Punta Gorda, labor en la que se nutre de la experiencia de algunos vecinos, ha fortalecido las estructuras de la comunidad y trabaja de conjunto con los factores, en especial en la atención a los adultos mayores, por quienes siente gran respeto gracias a las enseñanzas de sus abuelos.

Desde mi primera asamblea de rendición de cuentas comprendí que mi deber estaba al servicio de la gente y a partir de ese momento he permanecido en la comunidad, porque resulta un compromiso que convida a superarse, a adquirir nuevas habilidades, a oír, a entender, a ponerte en el lugar del otro, a sensibilizarte con los problemas de las personas y a buscar soluciones o respuesta a los planteamientos, destacó Romero Álvarez.

Que el 20 por ciento de la candidatura a la Asamblea Nacional esté representada por los más bisoños, demuestra que los jóvenes también podemos aportar y somos escuchados, sin importar la edad o la profesión, significa que nos toman en cuenta y tendremos un rol importante en el futuro de la nación, precisó.

Si el 26 de marzo me eligen para ocupar ese puesto, no será en busca de popularidad alguna, constituirá una responsabilidad el hecho de aportar mi granito de arena para, entre todos, lograr el mejor país posible este 2023 y abrir las puertas a la esperanza, como repite Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, apuntó.

Todo cuanto haga, manifestó, siempre será en beneficio del pueblo que me eligió y al cual me debo, y de este país hermoso que me ha dado tantas oportunidades, como integrar por tres años el secretariado provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y en estos momentos cursar el último año de la Licenciatura en Educación Primaria.

Por: Yohandra Gómez Amaró | ACN