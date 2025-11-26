El buen café de Luis Alberto Ramírez

La risa estruendosa y el aroma de un buen café salpicado de anécdotas son recuerdos imborrables de Luis Alberto Ramírez (hijo). Solía decir que era un magnífico cocinero —y nunca lo dudé—, aunque me quedó pendiente la oportunidad de comprobarlo. Era una persona extrovertida, de profundo amor familiar y de una comunicación cálida y cercana con sus colegas.

Muchos lo recordarán por sus participaciones en telenovelas, series y aventuras como Viceversa, La cara oculta de la luna, Añorado encuentro, Operación Coraje, Memorias de un abuelo, El elegido del tiempo, entre otras producciones de la televisión, el cine y el teatro. No obstante, en los últimos años su vocación se volcó hacia la asistencia de dirección del programa Cuando una mujer, bajo el liderazgo de Marilú Macías.

Su tono apasionado al sugerir intenciones a los actores o al celebrar un logro revelaba cuánto disfrutaba su trabajo, incluso después de tantos años dedicados a la actuación.

Luis Alberto evocaba siempre, con profunda admiración, la figura de su padre —el inolvidable actor Luis Alberto Ramírez— y apoyaba con entusiasmo los proyectos de su hija, Mariela Ramírez, directora asistente de la televisión cubana, así como los de su hermano, el escultor Guillermo Ramírez Malberti.

El medio artístico está conmocionado por su repentina partida, y las redes sociales reflejan un sentimiento colectivo de consternación. Luis era de esas personas que, al marcharse, dejan un vacío inmenso. Su muerte ha sido un golpe tremendo para su familia y para todos los que compartimos proyectos con él y admiramos su entrega.

Un abrazo, amigo… el último.