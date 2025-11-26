Desde 1978 las Fuerzas Armadas Revolucionarias(FAR), con la intención de formar integralmente a las nuevas generaciones convocan al Concurso Nacional Amigos de las FAR. Pioneros, adolescentes y jóvenes plasman así, desde diferentes manifestaciones artísticas, su perspectiva acerca de los hombres y mujeres encargados de defender el país.

A 9 años de la partida física del Comandante en Jefe hacia la inmortalidad, alumnos, profesores, pueblo en general residente en la comunidad de La Loma, se reunieron en la Escuela Especial Enriqueta Stuart Acea para asistir al acto de premiación del ganador de este evento en la categoría de Artes Plásticas-Enseñanza Especial. El dictamen emitido explicó que se otorga el Premio Nacional al pionero Yunier Gómez Rivero por su destacada participación, reconoce; además, su talento, esfuerzo y fidelidad a los valores que preserva nuestra Patria.

Yunier recibió la réplica del Yate Granma de manos del Héroe de la República de Cuba Orlando Cardoso Villavicencio. Organizaciones de masas, instituciones y actores económicos privados agasajaron al alumno vencedor.

La MsC Mireya Labañinos Díaz, maestra con experiencia por más de 20 años opina que Yunier es un alumno diligente, siempre dispuesto a colaborar, la ayuda a repartir la base material de estudios al resto de los educandos. Estoy segura que él y su abuelita, quién está su cuidado jamás olvidarán este bello día, concluyó.

La provincia obtuvo además dos menciones en esta edición del concurso. Patricia de la Hoz Sosa obtuvo Mención en la especialidad de Fotografía y el crucence Isaac A. Vázquez Naranjo se agenció la Mención en el apartado de Artes Plásticas.

La obra de la Revolución grafica de esta manera cuanta originalidad habita en los estudiantes para expresar sus sentimientos de solidaridad, amor patrio y defensa de la paz. El campeón de La Loma, Yunier desde la entendible cohibición ante las cámaras y grabadoras de los medios dejó bien claro que estaba feliz y le gustaban los barcos: como el Yate Granma, porque en él vino Fidel enfatizó.