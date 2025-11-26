El deporte es una de las conquistas de la Revolución: uno de esos sectores de los que cada cubano se siente orgulloso. Fue precisamente Fidel quien concibió e impulso el istema deportivo de nuestro país, caracterizado por su carácter inclusivo, humano e integrador.

En el noveno aniversario de la desaparición fisca de Fidel, se recuerda como un activo practicante del deporte, al que siempre concibió como un derecho del pueblo. Él, que siempre estuvo tras cada paso de nuestros deportistas, a quienes estimuló y apoyó en todo momento lo cual se reconoce por glorias del deporte antillano de Cienfuegos y todo el país . Antonio Muñoz, gloria deporte de Cienfuegos y toda cuba confiesa que para el Fidel está vivo y presente en cada momento de su vida y no olvida ,sus valores como revolucionario y humanos y sobre todo el de llegar a todos con esa sencillez y modestia y preocupación para cada momento en su vida como deportista hasta cuando llegaba a la serranía donde nació y se crio, y como Fidel concursaba y se interesaba por todo ,como un padre de familia ,son nueve años de su desaparición física pero yo todos los días siente como si Fidel lo acompañara en cada se sus acciones .

Hoy el contexto del deporte no es el mismo. Pero quienes en ese sector dirigen, enseñan, practican o compiten, son herederos de un valioso patrimonio: los valores que Fidel inculcó y que siguen guiando a nuestros atletas en cada competencia y el mejor homenaje que le puede rendir la familia del deporte en la isla es el de convertir su legado en acción.