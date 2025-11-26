Kilómetro Cero: de viernes a domingo en el Terry, con “Carlos”, “Clara” e “Intimidad”

Un suceso poco común en el mundillo de la escena ocurrirá este fin de semana en el teatro Tomás Terry, cuando el grupo independiente Kilómetro Cero suba a las tablas tres obras distintas en días consecutivos: “Carlos”, “Clara” e “Intimidad”.

El viernes 28 tendrá lugar la puesta en escena de “Carlos”, pieza escrita por la talentosa Liliana Lam, codirectora de la compañía junto a su esposo, Alberto Corona, que será interpretada por el actor Peter Rojas.

La sinopsis de la obra nos dice que Carlos lleva 29 días encerrado en un apartamento, pues se encuentra en un proceso experimental, durante el cual tendrá que romper barreras y salirse de su zona de confort para encontrar su esencia.

Se trata de una obra sobre las masculinidades, el miedo, la valentía y el amor.

El sábado 29 será el turno de Clara, puesta en escena dirigida por su propia creadora, Liliana Lam, mientras los actores Luis Ángel Batista y Peter Rojas asumen la piel de los personajes, Clara y Chiqui, dos mujeres trans “que luchan por defender todos los derechos para todas las personas”.

Para el cierre de la mini temporada teatral, Lam y Corona escogieron “Intimidad”, una versión de la pareja sobre el texto “La llamada de Lauren”, de la dramaturga española Paloma Pedrero.

Los propios directores asumen esta vez los papeles de una pareja heterosexual que comienza a tener inquietudes acerca de los roles impuestos por la sociedad en cuanto a cómo deben ser un hombre y una mujer, comenzando por su propia sexualidad.

La puesta en escena pretende iniciar un camino hacia la deconstrucción de actitudes machistas, trazando así un sendero de respeto, entendimiento y sobre todo de igualdad, con la finalidad de utilizar el teatro como herramienta para el cambio social.

Las tres funciones comenzarán a las tres de la tarde, y las entradas a un precio de 30 pesos, podrán ser adquiridas en la taquilla del coliseo desde este miércoles 26 en el horario de 10 de la mañana a cinco de la tarde.