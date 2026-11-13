El Niño extremo se asocia con más de 100 000 muertes por calor al año en todo el mundo

El episodio actual de El Niño, a menudo descrito como un “súper El Niño”, suscita preocupación por su posible impacto en las temperaturas globales y sus repercusiones para la salud. Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”, ha examinado la relación entre este fenómeno climático y la mortalidad relacionada con la temperatura en todo el mundo.

El estudio, publicado en Nature Medicine, estima que los episodios muy intensos de El Niño se asocian con 107.035 muertes adicionales por calor y 112.681 muertes menos por frío al año en comparación con condiciones neutras.

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno climático natural del Pacífico tropical que presenta dos fases opuestas: una cálida (El Niño) y otra fría (La Niña). Durante El Niño, las aguas superficiales del Pacífico tropical central y oriental se calientan de forma inusual durante varios meses, lo que altera la circulación atmosférica global. çLa liberación de calor del océano a la atmósfera provoca un aumento de las temperaturas globales, especialmente en los países tropicales, y modifica de forma desigual los patrones de mortalidad relacionados con el calor y el frío según la estación y la región del mundo.

La investigación combina datos climáticos y de mortalidad con modelos estadísticos para analizar la relación entre ENOS y las muertes relacionadas con el calor y el frío durante el periodo de 1980 a 2023, que incluye episodios especialmente intensos, como los de 1982–1983, 1997–1998 y 2015–2016.

El equipo investigador utilizó registros de mortalidad de 1 667 regiones de 125 países y aplicó técnicas de vanguardia para extrapolar las asociaciones epidemiológicas entre temperatura y mortalidad en un total de 3 331 regiones de 189 países, que representan a más de 8.000 millones de personas. A continuación, estimó la carga de mortalidad relacionada con el calor y el frío y cómo variaba en función de la variabilidad de ENOS (El Niño y La Niña) y de su intensidad (episodios débiles e intensos).

Disminuyen las muertes relacionadas con el frío

Durante los años con episodios muy intensos de El Niño, el estudio estima un total de 1 035 muertes adicionales por calor al año y 112.681 muertes menos por frío en comparación con condiciones neutras.

“El hecho de que estos dos cambios se compensen en gran medida a escala global no significa que El Niño sea beneficioso para la salud. La mortalidad conjunta relacionada con el calor y el frío aumenta en los países con menos recursos y, en un clima cada vez más cálido, los episodios futuros podrían agravar estas desigualdades. Además, los efectos de El Niño van más allá de las anomalías de temperatura e incluyen fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y periodos de sequía”, afirma Natalia Shartova, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

Durante los años con episodios muy intensos de El Niño, los mayores aumentos de la mortalidad anual relacionada con el calor se estimaron en América del Sur (76,13 %), los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID, 65,93 %), África subsahariana (54,02 %) y Asia meridional y sudoriental (43,11 %). En general, las regiones tropicales experimentaron los mayores aumentos de la mortalidad relacionada con el calor, incluso con cambios de temperatura relativamente modestos.

También se observaron diferencias según el índice de desarrollo humano (IDH). Los países con un IDH bajo o medio, que representan el 42,16% de la población mundial, concentraron el 67,65 % del aumento estimado de las muertes relacionadas con el calor asociado a un episodio muy intenso de El Niño.

Según los resultados del estudio, el grupo de países con un IDH medio registró el mayor aumento absoluto, con 61.863 muertes adicionales por calor al año, lo que representa el 58 % del incremento global.

Referencia:

Shartova, N., Liu, X., Janoš, T., Chen, ZY., Mishra, N., Ruiz-Cabrejos, J., Basagaña, X., Ballester, J. Global inequalities in temperature-related mortality of El Niño-Southern Oscillation. Nature Medicine, 2026. DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-026-04793-w

Fuente: ISGlobal