Historias que dialogan con la realidad

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Amílcar Salatti atesora una obra creativa versátil, con énfasis en historias moduladas por las realidades de su tiempo y de sus gentes, que combina con elementos de ficción.

Sus temas transitan por los conflictos juveniles de carácter social e individual, las relaciones interpersonales y los vínculos familiares, así como por asuntos que refrendan el principio jurídico según el cual todo ser humano debe ser reconocido como igual ante la ley y tener acceso a todos los derechos, sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, condición social, física o del neurodesarrollo, en una sociedad que aboga por la inclusión.

Es de los guionistas que siempre tienen alguna idea en desarrollo. En la actualidad, está inmerso en tres proyectos: dos para la televisión y otro, su ópera prima en el cine.

«Para la televisión escribo la tercera y última temporada de la serie Las reglas de Rodo, dirigida por Magda González Grau. La segunda temporada, en tanto, se encuentra en posproducción y debe estrenarse a principios de 2027.

»En el caso de la tercera temporada de Las reglas de Rodo, vuelve a alejarse de las circunstancias actuales con toda intención. Si metemos todas nuestras dificultades actuales en la historia, creo que sería otra obra y no la que queremos contar.

»Abrimos una burbuja y, ficción al fin, nos tomamos la libertad de aislarnos del contexto para mantener nuestro foco en las aventuras y desventuras de Rodo, sin perder el tono de comedia», aclaró el connotado guionista.

La segunda temporada de Las reglas de Rodo se encuentra en posproducción y debe estrenarse a principios de 2027.

Más allá de los guiones de ficción, apoyados en hechos tangibles, históricos o cotidianos, y en la relación entre las personas y su contexto social, Salatti asume, junto a Alberto Luberta y Eduardo Vázquez, la escritura de un nuevo policíaco que ocupará el mismo espacio de Tras la huella, pero con cambios evidentes en sus protagonistas y sus historias.

«Ahora estamos rodando los primeros cuatro capítulos, que deben estrenarse en diciembre. En uno de ellos asumo la codirección junto a Roly Peña, quien funge como director general. Los otros directores son el propio Luberta, Marta Recio y Armando Toledo, Chuchundegui».

Marta Recio es una directora de cine y televisión con una trayectoria consolidada en la producción de ficciones, teleplays y telefilmes para la Televisión Cubana. Ha dirigido varias obras audiovisuales, entre ellas Donde anidan las orugas (2012), un teleplay de ficción de 59 minutos, y Sobran los motivos (2008), un telefilme de 57 minutos.

Por su parte, Armando Toledo, es un reconocido director de dramatizados y realizador audiovisual de la Televisión Cubana, conocido por su exigencia estética y visual, así como por una extensa trayectoria en telefilmes, teleteatros, series y telenovelas.

«En el caso del policíaco, sí creo que se acerca más a nuestra realidad inmediata, con el aumento de la criminalidad en sentido general y con casos muy actuales relacionados con todo tipo de delitos. Ahí sí nos miramos un poco hacia dentro», puntualizó.

En el estudio de grabación.

Al referirse al público joven como otro de sus destinatarios, el guionista de Calendario enfatizó:

«Con relación al público joven, solo estoy escribiendo Las reglas de Rodo, cuyo protagonista tiene 18 años, aunque en realidad es una serie para toda la familia, más que para los jóvenes, a diferencia de Calendario o Zoológico.

»Creo que, de alguna manera, he dedicado muchas historias a esa etapa de la vida y, por el momento, no tengo nuevos proyectos de ese tipo», añadió.

Sobre su ópera prima en el cine, Salatti puntualizó:

«Se llama Viejo y está terminando la posproducción. Debemos cerrar la película a principios de 2027 y estrenarla en algún festival internacional. Tal vez su lanzamiento sea en Cuba, durante el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana de 2028».

Amílcar se refirió a algunos aspectos de la película y resaltó el protagonismo de Mario Aguirre, en su «casi debut» en el cine, con un personaje protagónico. «¡Su trabajo es espectacular!».

«Agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de trabajar con Aguirre y, por supuesto, con el resto de los actores y del equipo que hicieron posible la filmación en medio de una tremenda crisis», destacó.

Amílcar Salatti y Ray Cruz en el largometraje Viejo.

Viejo lleva en la producción general la rúbrica de Yamila Marrero; la fotografía corre a cargo de Tupac Galarza; la dirección de casting es de Yaremis Pérez, y la dirección de arte, de Pepe Reyes. Entre los principales actores figuran Mario Aguirre, Osvaldo Rojas, Yuni Bolaños, Eduardo Martínez y Yaremis Pérez.

El guionista espera que el público continúe disfrutando de su obra, mientras agradece las muestras de cariño recibidas a lo largo de estos años de trabajo. Sus historias, construidas desde la observación de la sociedad y de quienes la habitan, han encontrado en la ficción una manera de acercarse a realidades poco exploradas, romper estereotipos y desafiar paradigmas.

Con tramas audaces, personajes complejos y una mirada que no renuncia al humor, incluso cuando aborda conflictos difíciles, su escritura establece un diálogo constante con el tiempo que le ha tocado vivir. Porque, más allá de los géneros y los formatos, contar historias también es una manera de mirar, comprender e interpelar la realidad.