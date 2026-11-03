Estados Unidos vota en unas elecciones que son un referéndum sobre el segundo mandato de Trump

stados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio mandato, una jornada que definirá el control del Congreso durante los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump. Se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 bancas del Senado y 36 gobernaciones estatales.

Los comicios llegan con un electorado marcado por el encarecimiento del costo de vida y el malestar ante la agresión a Irán. Las encuestas más recientes del centro AP-NORC sitúan la aprobación presidencial en el 35%, y apenas un 25% avala su gestión económica. Alrededor de siete de cada 10 personas consideran que el país va en la dirección equivocada.

Más de 57 millones de personas ya habían votado de forma anticipada hasta el lunes, una cifra récord para unas elecciones de este tipo. Los republicanos parten con una mayoría de 53 a 47 en el Senado: para revertirla los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, mientras que en la Cámara baja les bastan tres.

Si la oposición obtiene el control de al menos una cámara, se abriría la puerta a investigaciones sobre el Ejecutivo y a eventuales juicios políticos. En paralelo, el Departamento de Justicia presentó demandas en Alaska y California vinculadas al conteo, y el presidente ha sostenido afirmaciones sin sustento sobre fraude electoral.