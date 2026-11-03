Nuevas oportunidades para los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) promueve el programa dirigido a jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan, con respaldo económico y formación laboral, para su reinserción en la sociedad.

Su objetivo es facilitar la incorporación de esos jóvenes a actividades productivas y de servicios mediante cursos cortos que respondan a las necesidades de empleo de los territorios.

De manera excepcional, podrán acceder adolescentes desde los 15 años y hasta antes de cumplir los 18, previa fundamentación de su situación de riesgo social, así como personas de 31 a 35 años con responsabilidades familiares de cuidado.

El programa prioriza a residentes en localidades con desvinculación juvenil, mujeres con menores a su cargo y bajos ingresos, personas con discapacidad y jóvenes que enfrentan barreras para acceder a la capacitación o al empleo.

Los cursos tendrán una duración de uno a seis meses, con una carga mínima de 20 horas lectivas semanales, y podrán abarcar oficios de demanda territorial, emprendimientos, gestión de pequeños negocios y competencias digitales.

Durante el periodo de preparación, los beneficiarios recibirán un ingreso mensual equivalente al salario mínimo vigente y en el caso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, el financiamiento corresponderá a las prestaciones condicionadas de la asistencia social; para los restantes beneficiarios, será asumido por las entidades empleadoras, conforme a la legislación laboral.

Para mantener ese ingreso, deberán cumplir al menos el 85 % de asistencia a las actividades lectivas y aprobar las evaluaciones del programa formativo.

Vía de acceso: Los interesados deben informarse en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a su municipio de residencia