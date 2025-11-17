Perlavisión

Elefantes ganan primera subserie como visitantes

Nov 17, 2025

Los Elefantes de Cienfuegos consiguen ganarla primera subserie como visitantes ante los Tigres de Ciego de Ávila y se mantienen en zona de clasificacion.

Luego de perder las primeras cuatro subseries como visitantes ante Industriales cuatro a uno,frente Artemisa los tres desafios efectuados ,tres a dos con Holguín e igual cifra con Camagüey en el enfrentamiento con los avileños, los paquidermos salieron airosos por cuatro sonrisas y un solo descalabro, y conseguir la victoria en la primera subserie como visitantes.

Con salidas de lujo de José Carlos Sarría , Islay Sotolongo en su segunda presentación ante los Tigres, Alexander Vargas y Luis Santana, estos tres ultimo lograron tirarle 27 entradas a los avlleños sin permitir carrera limpia y la única que anotaron los de la tierra de la piña fue sucia.

Los Elefantes presentan balance de 25 victorias y 20 descalabros,una sonrisa mas que los 24 triunfos conseguidos en la temporada anterior y algo muy positivo: se mantiene en zona de clasificacion incluso y con opciones de un séptimo lugar en la tabla se posiciones, cuando sae aprestan a enfrentar a partir de este martes a los Piratas de la Isla que vienen de alejar mas a los Alazanes de la zona de clasificación

Únicamente así de sorpresas en sorpresas y jugando con mucho amor a la camiseta los que salen al terreno, los Elefantes siguen dando alegrones a sus seguidores y de qué manera.

