Gran reto de los aniristas de Cienfuegos, a debate

La celebración en Cienfuegos de la III Conferencia provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), puso sobre la mesa el gran reto que tienen ante sí los integrantes de ese movimiento, en un territorio considerado uno de los más industrializados de Cuba.

Durante el encuentro, se analizó el trabajo del último quinquenio, el aporte en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas, para alcanzar una mayor eficiencia económica fabril en varias de las entidades enclavadas en la geografía cienfueguera, muchas con más de 40 años y afrontando un proceso de obsolescencia tecnológica.

También se evaluaron temas como el funcionamiento interno, la aplicación práctica de innovaciones, el estímulo a los aniristas y la utilización del fondo de innovación y racionalización para financiar proyectos.

Buenas prácticas

Pudieron conocerse experiencias de buenas prácticas en sectores estratégicos como la Refinería de Petróleo Cienfuegos S. A., el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina (CICEM) y la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, además de otros sitios donde trascendió el impulso de los innovadores y racionalizadores en ámbitos del desarrollo social del territorio,

Nery Saavedra Pérez, de la ANIR en la refinería cienfueguera, señaló que únicamente el buen funcionamiento de estructuras como los Comités de Innovadores, las Brigadas Técnicas Juveniles, y la unidad de la administración, sindicatos y demás organizaciones en los centros, puede impulsar la labor creativa de los trabajadores.

Coincidieron Aramis Pedroso González, anirista de la Refinería cienfueguera y Vladimir Castellanos, del CICEM, en resaltar la necesidad de captar a las nuevas generaciones, promover una cultura de innovación abierta, fomentar alianzas entre sectores y continuar defendiendo la creatividad como herramienta imprescindible para el desarrollo local.