Tom Cruise recibe Óscar Honorífico en los Governors Awards

El director mexicano Alejandro González Iñárritu presentó el premio a Cruise. /Foto: AP

Tom Cruise, a sus 63 años todavía la mayor estrella de cine en una sala repleta de ellas, finalmente pudo sostener anoche su propio Oscar en un escenario de Hollywood.

«Hacer películas no es lo que hago, es quien soy», declaró Cruise en los Governors Awards (Premios de los Gobernadores), que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas organiza anualmente. Se mostró sereno como siempre, pero por momentos pareció estar al borde de las lágrimas mientras hablaba, sosteniendo la estatuilla dorada honorífica que celebraba sus más de 40 años en la cima de la industria.

«En ese cine reímos juntos, sentimos juntos, albergamos esperanza juntos», expresó después de una ovación de dos minutos.

El director mexicano Alejandro González Iñárritu —que ya ha ganado varios Oscar— presentó el premio a Cruise. Ambos han pasado varios meses rodando una película en Londres que se estrenará en 2026. La colaboración deja entrever que Cruise, quien se ha mantenido en franquicias de gran éxito en los últimos años, podría no haberse dado por vencido en intentar ganar un premio de la Academia a la antigua usanza.

“Este puede ser su primer Oscar”, expresó Iñárritu, “pero por lo que he visto y experimentado, este no será el último”.

El diseñador de producción Wynn Thomas y la coreógrafa y actriz Debbie Allen también fueron seleccionados por la junta de gobernadores de la Academia para ser honrados por sus ilustres carreras, y una ausente Dolly Parton fue honrada por una vida de filantropía en la ceremonia efectuada en el salón Ray Dolby en Los Ángeles.

Premio esquivo

Un Oscar competitivo ha eludido a Cruise, quien ha sido nominado cuatro veces: como actor por Nacido el 4 de julio, de 1989; Jerry Maguire, de 1996, y Magnolia, de 1999; y como productor por Top Gun: Maverick, de 2022.

Antes de subir al escenario, el público vio un largo montaje de clips de esas y otras de sus películas —cargado de acrobacias temerarias que a menudo realizó él mismo—, desde Taps (1981), hasta Mission: Impossible — The Final Reckoning, de este año.

Era lógico que los Premios de los Gobernadores no se televisaran. Tom Cruise no trabaja en televisión, y ha sido uno de los mayores defensores de la experiencia de ir al cine por encima del streaming.

«Siempre haré todo lo que pueda para ayudar a esta forma de arte», expresó Cruise. «Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger lo que hace al cine poderoso. Esperemos que sin muchos más huesos rotos».

La lista de estrellas que asistieron deja entrever que la campaña para los próximos Oscar competitivos ya está en marcha, aunque discretamente. Las mesas del banquete estaban llenas de posibles nominados, incluidos Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande y Jacob Elordi. (The Independent)