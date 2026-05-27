Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Bloqueo vs Cuba Internacional

Embajada de Cuba en EE.UU. ratifica apego a Convención de Viena

PorPrensa Latina

May 27, 2026 #Cuba, #EE.UU, #embajada de Cuba

La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios ratificaron este miércoles su apego a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como el respeto a las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

“La serie de artículos publicados por Fox News desde el 21 de mayo, en referencia a una supuesta actividad de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y de sus funcionarios que interfiere en los asuntos internos de este país, o que representa una amenaza, carecen completamente de fundamento”, expresó una declaración publicada en la cuenta oficial en X de la representación cubana.

Todo ello forma parte -advirtió el texto- “de una campaña de desprestigio promovida por el Gobierno de Estados Unidos”.

La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se adhieren estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades, y respetan las leyes y regulaciones de Estados Unidos, subrayó.

“El afecto hacia Cuba que sienten millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la agresión continua de su gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo sometidos a intimidación a través de acusaciones infundadas y totalmente injustificadas”, concluyó la declaración.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Internacional

Canciller cubano se reúne con Secretario General de la ONU

May 27, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Cuba Internacional Solidaridad

Canciller cubano en la ONU: “Ha llegado la hora de la solidaridad con Cuba que siempre lo ha sido con todos”

May 26, 2026 Redacción Perlavisión
Bloqueo vs Cuba Internacional

Ganan fuerza en Italia movilizaciones y declaraciones de apoyo a Cuba

May 25, 2026 Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión