Embajada de Cuba en EE.UU. ratifica apego a Convención de Viena

La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios ratificaron este miércoles su apego a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como el respeto a las leyes y regulaciones de Estados Unidos.

“La serie de artículos publicados por Fox News desde el 21 de mayo, en referencia a una supuesta actividad de la Embajada de Cuba en Estados Unidos y de sus funcionarios que interfiere en los asuntos internos de este país, o que representa una amenaza, carecen completamente de fundamento”, expresó una declaración publicada en la cuenta oficial en X de la representación cubana.

Todo ello forma parte -advirtió el texto- “de una campaña de desprestigio promovida por el Gobierno de Estados Unidos”.

La Embajada de Cuba y todos sus funcionarios se adhieren estrictamente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el desempeño de sus funciones y en sus actividades, y respetan las leyes y regulaciones de Estados Unidos, subrayó.

“El afecto hacia Cuba que sienten millones de estadounidenses y la oposición de muchos de ellos a la agresión continua de su gobierno, e incluso a la amenaza militar, contra Cuba, están siendo sometidos a intimidación a través de acusaciones infundadas y totalmente injustificadas”, concluyó la declaración.