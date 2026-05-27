Palmiche, un proyecto de atención a niños con autismo en Cienfuegos

Por Elizabeth Ponce Queiro

Expertos de varias disciplinas conducen en el municipio de Rodas el Proyecto Palmiche, iniciativa única de su tipo en la provincia de Cienfuegos, para la atención integral con Equinoterapia a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA),

El doctor Iván Castillo Ledo, especialista en Medicina General Integral y Psiquiatría Infantil, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que el programa está dirigido a infantes diagnosticados con TEA, y cuenta con un proceso de captación realizado desde escuelas de enseñanza general y especial, consultas de Psicología, Psiquiatría Infantil, Atención Temprana y la Sala de Rehabilitación.

Explicó que esa prestación novedosa funciona todos los jueves en las áreas del Servicio de Salud Mental en la localidad rodense, encabezada por especialistas de diversas áreas como Psicología, Fisiatría, Psicopedagogía, Psiquiatría Infantil y Terapia Familiar, lo cual permite una prestación multidisciplinaria.

Entre las principales acciones del Proyecto Palmiche sobresale el empleo de la equinoterapia como método terapéutico para estimular habilidades motoras, cognitivas y sociales en menores con este trastorno, además de promover la inclusión y la calidad de vida de los pacientes.

Castillo Ledo aseveró que este programa confirma la importancia de fortalecer este tipo de iniciativas comunitarias, debido al impacto positivo generado tanto en el desarrollo emocional de los niños, como en el acompañamiento familiar.

Eilèn Fernández Martínez, defectóloga, agregó que el proyecto brinda retroalimentación entre infantes, expertos y familia. “Es increíble cómo se integran a la sociedad y son muy lindos los resultados de trabajo cuando logras que un niño con TEA hable por primera vez”.

Según los especialistas “Palmiche” constituye además una alternativa de apoyo para las familias, al promover espacios de interacción, rehabilitación e inclusión social dirigidos al bienestar de los pequeños.

Maibety Vera Gruma, madre del menor de seis años Yorjan A. Rivero, relató que su vástago no hablaba, ni jugaba siquiera, y describe al proyecto como una “gran familia”, porque reconoce el respaldo incondicional no solo a su hijo, sino hacia ella por orientarla y apoyarla en este largo, pero bonito camino.

Es así como la iniciativa cienfueguera se convierte en mucho más que una terapia: es un espacio donde los niños encuentran nuevas formas de expresarse, y las familias reciben un hálito de esperanza y unión.

Los primeros métodos de equinoterapia surgieron en Alemania y Austria después de la Segunda Guerra Mundial, cuando utilizaban caballos para ayudar en el tratamiento físico y emocional de personas con discapacidades, pero más tarde, la técnica se extendió por Europa y Estados Unidos, especialmente para trabajar con niños con autismo, parálisis cerebral y problemas de aprendizaje.

Cuba comenzó a desarrollar estos procederes a finales de los años 90 e inicios de los 2000, con apoyo de especialistas de salud, deporte y educación, para lo cual utilizaban centros ecuestres en la rehabilitación de los pequeños con necesidades especiales y para mejorar su integración social.