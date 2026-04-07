En Cruces entrenan atletas del equipo nacional de tenis de campo

Entrenador y atletas del equipo nacional de tenis de campo, reubicados en sus provincias y municipios de origen debido a la contingencia energética que enfrenta el país, preservan su preparación en el municipio cienfueguero de Cruces.

Cruces es el único municipio de la provincia donde se practica el tenis de campo, gracias a la existencia de un terreno acondicionado por el entrenador de la disciplina, el INDER y el apoyo de las autoridades locales. Esa instalación ha permitido que la disciplina exhiba resultados sobresalientes en los Juegos Escolares.

Actualmente, cuatro atletas de este municipio y su preparador integran el equipo nacional. Ante la situación energética, se han reubicado en su terruño para mantener la preparación rumbo a los compromisos deportivos de 2026.

El entrenador Ariel Rabaza Puerto, integrante del equipo nacional, confiesa la satisfacción de volver al municipio donde surgieron y reflexionar sobre sus raíces. Señala que la motivación principal es obtener resultados a nivel nacional y consolidar un ranking positivo. Destaca que dos de los atletas crucenes ocupan el segundo y tercer lugar del ranking nacional, logro posible gracias a la Copa Cardín que se celebra en diciembre.

Por su parte, la atleta Keilin Márquez González afirma que el tenis de campo es parte indispensable de su vida, pues lo practica desde pequeña con resultados destacados en los juegos escolares. Su sueño es representar a Cuba en un evento múltiple internacional.

Mientras tanto, Brandy Romero, también integrante del equipo nacional, expresó su orgullo por alcanzar este nivel competitivo pese a provenir de un municipio con escasos recursos para la práctica del tenis de campo. Su aspiración es convertirse en la primera figura de este deporte, consciente de que la entrega diaria en la preparación siempre se recompensa en los eventos donde compite.

Esta alternativa de entrenamiento se implementa en los ocho municipios de la provincia, donde existen atletas de alto rendimiento que conforman equipos provinciales y nacionales.