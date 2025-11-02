Perlavisión

En línea con el SEN la Unidad No. 3 de Cienfuegos

PorOnelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Nov 2, 2025 #Sistema Electroenergético Nacional (SEN), #termoeléctrica de Cienfuegos, #Unidad No. 3

La Unidad No. 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en las últimas horas de la tarde de este sábado, luego de una salida imprevista ese propio mediodía.

De acuerdo con un reporte en redes de la Unión Eléctrica, la parada de apenas unas cinco horas fue motivada por una afectación en las bombas de alimentación.

Unas horas más tarde el bloque ya generaba 45 megawatts (MW) y se mantenía en proceso de subida de carga.

Su incorporación de nuevo al SEN se produjo casi al unísono con la entrada en línea de la unidad No. 6 de la CTE 10 de Octubre, de Nuevitas, en Camagüey.

Temprano este domingo (6:57 am), la Unión Eléctrica confirmó también la sincronización del bloque No. 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, Holguín, luego de la parada controlada el martes 28 de octubre, horas antes de que el huracán Melissa azotara el oriente del país.


Este sábado se cumplieron seis meses de la arrancada de «Céspedes tres» luego de una reparación capital debido a las grandes afectaciones provocadas por la desconexión del SEN en octubre de 2024.

Aunque el bloque de la generadora cienfueguera ha tenido algunas salidas por desperfectos en uno que otro sistema, por lo general mantiene estabilidad.

También es de las pocas unidades que alcanza la máxima capacidad de generación en el país, con 158 MW.

Licenciada en Periodismo. Master en Estudios Socioculturales. Periodista de la Agencia Cubana de Noticias.

