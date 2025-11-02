Dodgers repiten como campeones de la Serie Mundial. Yamamoto el MVP

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial que Los Ángeles Dodgers ganaron a los Azulejos de Toronto en el séptimo y decisivo partido con marcador de 5×4.

Yamamoto firmó tres de las cuatro victorias de los angelinos en esta Serie Mundial, la primera que se decide en el séptimo partido desde 2019.

El lanzador japonés dio dos triunfos a los Dodgers como abridor, y anoche lo hizo al rematar un encuentro épico, en el que los visitantes al Rogers Centre de Toronto remontaron un 2-4 en la octava entrada y sellaron su triunfo en la undécima.

Con un jonrón en la novena entrada el venezolano Miguel Rojas se convirtió en el héroe inesperado. Su bambinazo empató el juego en ese cierre y, para rematar minutos después, salvó la victoria con una jugada defensiva de altos quilates.

La guinda al pastel la puso el receptor angelino Will Smith en la parte alta del onceno acto: un cuadrangular que además de silenciar al antiguo Skydome por darle a Los Ángeles la primera ventaja del juego, le abrió el camino a Yoshinobu Yamamoto para que cerrara el partido.

Una jugada de doble matanza por la vía 6-4-3, de Mookie Betts a Freddie Freeman, puso fin a la serie y coronó a los Dodgers como reyes del béisbol una vez más, un triunfo histórico en tanto los convierte en el primer equipo en 25 años en repetir como campeones de la Serie Mundial, consolidando una dinastía que ha marcado una era en el béisbol de Grandes Ligas.