Las autoridades sanitarias de Cienfuegos alertaron a la población sobre las medidas de seguridad a cumplir durante el paso de los equipos de fumigación del tratamiento extradomiciliario, como parte de las acciones intensivas contra el mosquito.

El Dr. Luis Gerardo Morales Pérez, Vicedirector de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cienfuegos, instó a los residentes a seguir estrictamente las recomendaciones establecidas para garantizar la efectividad del proceso y la seguridad de todos.

Entre las indicaciones principales, las autoridades orientan a la población no entorpecer el paso del equipo que avanza en la fumigación, ya que cruzar la vía cerca del equipo o atravesar la columna de humo representa un riesgo y obstaculiza las labores.

Los equipos de fumigación pueden ir escoltados por el Ministerio del Interior, bomberos, ambulancia y personal de salud. Asimismo, solicitan abrir vía para que pueda realizar correctamente sus maniobras y avanzar sin interrupciones en el área programada.

Morales Pérez insistió en abrir puertas y ventanas de los hogares para que parte de la neblina con insecticida penetre en el interior y logre una mayor cobertura en la eliminación de vectores.

Las autoridades de salud enfatizaron que el cumplimiento de estas recomendaciones es fundamental para el éxito de la campaña antivectorial y la protección de la comunidad ante enfermedades transmitidas por mosquitos.