Horario normal en Cuba desde este domingo 2 de noviembre

Cuba restablecerá el horario normal a partir de este domingo, por lo cual esta medianoche se deberán atrasar los relojes una hora.

Finaliza así el actual horario de verano (vigente desde el mes de marzo), que busca aprovechar la luz solar durante más tiempo en la tarde y reducir el consumo de energía eléctrica.

A las 12:00 de la madrugada del domingo los relojes deberán atrasarse una hora, quedando en las 11:00 p. m. del sábado 1 de noviembre.

En consecuencia, la Oficina Nacional para el Control al Uso Racional de la Energía convoca a fomentar el ahorro como una práctica de vida en la casa y centros de trabajo, así como a desplazar las actividades del hogar fuera del horario pico.

Ante la situación electroenergética que enfrenta Cuba, mantener un uso inteligente y racional de la electricidad ayudará a mantener alejados los molestos apagones.

La medida permanecerá vigente hasta la primavera, cuando se retomará el horario de verano en una nueva modificación del huso horario.