Yoel Monzón regresa a la televisión con la telenovela Entre aguas

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans)

Entre aguas se perfila como un reclamo para eliminar la ira, construir ambientes que promuevan la comunicación, la empatía y el perdón, así como liberarse del resentimiento y buscar la reconciliación.

El guionista cubano Yoel Monzón Monzón, uno de los escritores más recurrentes en el espacio de la telenovela cubana en el horario habitual de lunes, miércoles y viernes, próximamente regresará a la programación de la televisión cubana con su tradicional ejercicio creativo a través de la propuesta Entre aguas, esta vez bajo la dirección de Felo Ruiz y el acompañamiento de un elenco de lujo en el que destacan Fernando Hechavarría y Teherán Aguilar, entre otros.

—Se conoce que en el guion lo acompaña José Ignacio León. ¿Cómo se establece la relación profesional entre usted y José Ignacio?

—Lo llamé porque ya había trabajado con él en una serie juvenil, Moid —aún no ha entrado en proceso de grabación—. Fue su primer trabajo como escritor para la televisión; escribimos juntos la serie y, como empatizamos bien, lo llamé para escribir los guiones de Entre aguas. José Ignacio León es un destacado actor, dramaturgo y director teatral cubano, conocido por su trabajo en la creación y dirección de obras que reflejan la realidad y los sentimientos de la sociedad cubana”.

—¿A quién pertenece la idea original de la novela?

—La idea original y el argumento son míos. José Ignacio se incorporó en algún momento al proceso y, posteriormente, a la hora de escribir los guiones como tal, lo hicimos juntos. Las ideas vinieron de ambos lados y luego cada uno escribió, alternando los capítulos. Entre aguas surgió, como casi todos mis proyectos, de una idea repentina, de situaciones observadas en la vida real y de tantos audiovisuales que uno consume y que quedan en el subconsciente. De todo ello, el tema de la venganza personal por encima de la justicia me pareció interesante y atractivo, y lo tomé como idea motriz o rectora de esta nueva propuesta.

«Esta venganza está fundamentada en alguien que sufre un percance y decide vengarse de la persona considerada responsable de su calamidad. Para cumplir su propósito, crea un plan en el que intervienen muchas personas e intereses».

—¿Cómo se siente más cómodo, escribiendo en solitario o acompañado?

—En realidad, para escribir proyectos tan largos y complejos, mientras más cabezas estén involucradas, más ideas hay y la obra se vuelve más entretenida, profunda y diversa. Lo determinante no está en el número de escritores, sino en que quienes confluyan en la creación —escritores, asesores, directores— piensen en una misma dirección y prioricen la calidad por encima de egos, intereses o discursos personales.

«Todo debe ir en función de la temática y la historia. Si es así, perfecto; no tengo problema en escribir con otros guionistas, aunque siempre debe existir un eje rector que aglutine los estilos. De cualquier manera, escribir de forma colectiva tiene sus ventajas y también sus complejidades».

—Hábleme de los protagonistas y su desarrollo dramático.

—El protagonista se llama Yadrián (Alejandro Cuervo). Es un actor que decide emprender, pues su profesión en los tiempos actuales no le permite sostenerse ni sostener a su familia. Ese emprendimiento lo realiza junto a otra persona dedicada exclusivamente a esa actividad. La protagonista femenina se llama Lía (Flora Borrego) y aparece unos capítulos después; es una muchacha del interior del país que llega a La Habana aparentemente para probar suerte.

—¿De quién es la idea del título y qué relación establece con la trama de la novela?

—La idea del título Entre aguas es de José Ignacio. En la pregrabación tenía otro nombre, pero por suerte surgió este, que está muy acorde con mi gusto y, sobre todo, con la trama principal, en la que la protagonista femenina se verá, casi desde su aparición, entre dos aguas. Es decir, entre dos realidades u objetivos distintos y contrapuestos.

«Ella transitará durante toda la historia entre esos dos propósitos, inclinándose hacia uno y otro, tratando de conciliarlos; ese será su gran dilema en la novela».

—¿Qué época aborda la novela?

—Entre aguas se desarrolla en la época actual, a través de 80 capítulos de 42 minutos cada uno, filmados en la comunidad de Cojímar. Su tema fundamental es la venganza en contraposición con los valores de justicia y ética. No obstante, como suele ocurrir, este eje central se acompaña de otros temas que enriquecen la trama principal y las diversas líneas secundarias.

—¿Cuáles son esos otros temas?

—Son varios: el derecho de los jóvenes a defender su vocación profesional; la discriminación por preferencia sexual, racial y geográfica; el empoderamiento económico como vía de realización personal y social; la defensa de la combinación estudio-trabajo; así como la corrupción, la ambición, los antivalores, la mentira y sus consecuencias.

—Toda puesta en pantalla tiene un objetivo comunicacional. ¿Qué busca transmitir Entre aguas a los televidentes?

—Alertar sobre las nocivas consecuencias de optar por la venganza como medio personal para hacer “justicia”, así como la espiral de antivalores que puede generar esta actitud y en la que pueden verse involucradas las personas.

—¿Este objetivo comunicacional está acompañado por otros que pudiéramos llamar secundarios?

—Por supuesto: validar el triunfo del amor, la verdad y la justicia, que siempre terminan por imponerse; estimular el empoderamiento económico sano como vía para lograr una mejor calidad de vida en las familias cubanas; aceptar y fomentar la diversidad humana en cuanto a razas, credos, orientación sexual y vocación; defender valores como la amistad, el amor, la honestidad y la laboriosidad; así como visibilizar el derecho de los ancianos a una vida plena y útil, y su capacidad de amar y ser amados.

—¿Cómo llega Felo Ruiz a la dirección de este audiovisual?

—Llegó después. Había varias propuestas y finalmente yo propuse a la Casa Productora de Telenovelas que fuera Felo Ruiz. Ya habíamos trabajado juntos en la novela Más allá del límite, nos conocíamos y ambos respetamos mucho nuestros trabajos. Mientras él leía el argumento y posteriormente los guiones, tuvimos numerosos intercambios fructíferos”.

—¿Participó usted en la selección del reparto?

—A la hora de elegir a los actores, Felo y yo no lo hicimos de manera conjunta, pero sí debatimos. Yo le ofrecí mis sugerencias, él las tuvo en cuenta y finalmente me fue comunicando sus decisiones. Esa fue mi participación en el casting, que fue bastante amplio en comparación con las dos producciones anteriores. Curiosamente, no he asistido ni un solo día a un set de grabación por problemas de transporte.

—¿En qué momento se encuentra la novela?

—La grabación se encuentra en un doloroso impasse debido a la situación energética del país, aunque, según tengo entendido, se avanza en la edición. La novela debe salir a finales de junio. Esperamos que todo se resuelva y podamos ofrecer este producto audiovisual a los televidentes, que siempre reciben con satisfacción los estrenos en este espacio tan importante.

La venganza es un tema presente en la literatura de todos los tiempos, por su atractivo y su alto poder de convocatoria. La novela Entre aguas aborda este sentimiento como eje central, pero al mismo tiempo reafirma que, aunque se trata de una emoción humana natural, puede tener consecuencias negativas para los individuos, tanto físicas como psicológicas y sociales.

Entre aguas, la nueva propuesta de Yoel Monzón Monzón y José Ignacio León, que según lo planificado estará muy pronto en las pantallas cubanas, se perfila como un llamado a eliminar la ira, construir ambientes que promuevan la comunicación, la empatía y el perdón, liberarse del resentimiento y buscar la reconciliación, en un proceso que persigue restablecer relaciones interpersonales dañadas por conflictos, malentendidos o diferencias, en un contexto donde la armonía y la cooperación resultan esenciales para el bienestar colectivo.