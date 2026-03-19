Festival de cine Screen Cuba es un éxito en Londres

Con la proyección de clásicos del séptimo arte de la isla caribeña continúa en Londres el tercer Festival Screen Cuba, evento que registra prácticamente todas las funciones agotadas en las salas londinenses.

La jornada inicial en el cine The Garden Cinema convocó a un numeroso público que colmó dos salas para disfrutar del filme Hasta Cierto Punto, del reconocido realizador Tomás Gutiérrez Alea (Titón), con la presencia de la actriz y guionista Mirtha Ibarra, Premio Nacional de Cine, y el actor y director Joel Angelino, quienes acompañaron la exhibición.

Otro de los momentos más aplaudidos fue la proyección del clásico de la animación cubana Una aventura de Elpidio Valdés, del maestro Juan Padrón, también Premio Nacional de Cine, informó el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

La copia restaurada fue posible gracias al trabajo conjunto de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y el Icaic, con el respaldo de la recaudación de fondos impulsada por este festival solidario.

Durante la gala, la reconocida actriz británica Adjoa Andoh ofreció un emotivo discurso en el que expresó su solidaridad con el pueblo cubano frente al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un acto criminal que afecta todos los ámbitos de la vida en la nación caribeña.

La delegación artística de la isla en el certamen incluye además a Tania Delgado, gestora cultural y presidenta del Festival de Cine de La Habana, quien sostiene encuentros de trabajo con representantes de la industria cinematográfica local.

El festival extenderá su programación a universidades y otras salas de cine en los próximos días, con una variada muestra del cine cubano contemporáneo y de su patrimonio fílmico, amplió la institución cubana en redes sociales.

Parte de los fondos recaudados en las proyecciones se destinarán a la restauración de la obra animada de Juan Padrón, en un esfuerzo por preservar y difundir el legado del realizador.

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