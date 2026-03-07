Entregan kits fotovoltaicos a trabajadores de la Salud en Cienfuegos

La entrega de kits de paneles solares a trabajadores destacados del sistema de Salud en el municipio de Cienfuegos forma parte de las acciones para reconocer la trayectoria laboral y fortalecer la resiliencia energética del sector.

Betty Gómez Rodríguez, directora general de Salud en el territorio, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa benefició a 25 profesionales de diferentes áreas asistenciales de esta cabecera provincial, como resultado de un proceso de selección colegiado.

Explicó la directiva que en cada institución intervinieron los consejos de dirección, organizaciones sindicales y representantes del Partido, quienes evaluaron trayectoria, resultados de trabajo y años de servicio.

El doctor Sadiel González Ávila, vicedirector de Asistencia Médica del policlínico Área IV Ernesto Guevara de la Serna, indicó que en ese centro se abrió una convocatoria interna y los candidatos fueron analizados por su desempeño sostenido.

En esa institución resultó seleccionada por unanimidad la doctora Tamara Bárbara Medina Abreu, vicedirectora de Higiene y Epidemiología, con más de dos décadas de labor en la Atención Primaria de Salud y experiencia en misiones internacionalistas.

Esta profesional se desempeña en el policlínico desde 1997 y ha ocupado diversas responsabilidades, entre ellas jefa de grupo básico de trabajo, elementos que respaldaron su elección.

Como tal la beneficiaria recibió un kit de 800 watts, adquirido a un costo inferior al existente en el mercado informal, y con posibilidad de financiamiento mediante crédito, lo que facilitó el acceso al equipamiento.

Medina Abreu señaló que el sistema le permite mantener iluminación, ventilación y equipos básicos del hogar durante interrupciones eléctricas, y calificó el proceso de entrega e instalación como organizado y ágil.

Según la dirección municipal de Salud, la medida responde a la política de estímulo a trabajadores con resultados sostenidos y se inserta en el programa nacional de impulso a fuentes renovables en sectores estratégicos.

En lo adelante, las autoridades prevén continuar evaluando nuevas propuestas en la medida que existan disponibilidades, con el objetivo de ampliar el reconocimiento a profesionales con aportes relevantes al sistema sanitario del municipio.