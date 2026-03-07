Tareas correctivas de avería en la CTE Guiteras en fase final

Tras intensas jornadas de mucha tensión y trabajo, el colectivo de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, de conjunto con el de empresas especializadas, está a punto de concluir la reparación de la avería que motivó su salida del sistema electroenergético nacional (SEN) el pasado miércoles.

De acuerdo con declaraciones del ingeniero Rubén Campos Olmos, director de la planta, en estos momentos se progresa en el restablecimiento de la fundición refractaria de la nodriza, en el área de caldera, para iniciar durante esta tarde el rodaje, y si las condiciones lo permiten sincronizar con el SEN entre la noche de este sábado o la madrugada del domingo.

Un comunicado emitido a través del perfil institucional de la planta en la red social Facebook, señala que en la unidad no se pierde ni un solo segundo. «Ya entramos en fase final, aclara la publicación y añade que se prevé el encendido de la caldera en próximas horas».

La eventual entrada de la usina matancera en las próximas horas, así como de otras unidades fuera de servicio, permitirá restablecer, de forma paulatina, el servicio en los circuitos con mayor tiempo de afectación.

En contexto

El miércoles último, a las 12:41 de la tarde, la unidad reconocida como punta de lanza en la generación térmica en el país interrumpió su proceso y, debido a la baja disponibilidad de cargas en el occidente y centro de la Isla, ocurrió la desconexión parcial del SEN, desde Pinar del Río hasta Camagüey, inconveniente que se solucionó al amanecer del día siguiente.

Fundada en 1988 por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, la termoeléctrica Antonio Guiteras destaca entre sus iguales por ubicarse en la zona occidental de la Isla, donde se concentran las mayores cargas eléctricas y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.