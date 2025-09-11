Perlavisión

Erislandy en semifinales de Mundial de Boxeo de Liverpool

PorPrimitivo González Prado

Sep 11, 2025 #Boxeo, #deporte, #Erislandy Álvarez
Foto por: 2024 Getty Images

El púgil cienfueguero Erislandy Álvarez continuó su buen paso en el Campeonato Mundial de Boxeo  y estará  en  seminales el próximo sábado 13 de septiembre.

Sin dar margen a la duda de su calidad y de la condición de  Campeón Olímpico, Álvarez, consciente de que en el anterior Mundial se quedó con el metal de plata, ahora en los 65  kilogramos ha salido por la puerta ancha en sus tres  presentaciones.

Para asegurar la medalla de bronce, superó por unanimidad al iraní Ali Habibinezhad.

Erislandy precisa que hace dos años no pudo conseguir el oro  y en esta  ocasión tiene que llevar para Cuba y su familia  la medalla de oro » y a los cienfuegueros  y toda Cuba que confíen en que les llevaré el metal dorado».

El atleta sureño prosigue cosechando éxitos en la arena internacional y de forma convincente, venciendo a sus rivales  en el cuadrilátero.

El XXIII Campeonato Mundial de Boxeo, con sede en el M&S Bank Arena de Liverpool hasta el 14 de septiembre, reúne a más de 540 boxeadores de 66 países, y se perfila como uno de los grandes pasos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Erislandy Álvarez (65 kg)

  • Primera ronda: Victoria ante Oier Ibarreche (ESP) por 5-0
  • Octavos de final: Victoria ante Almaz Orozbekov (KGZ) por 3-1
  • Cuartos de final: Victoria ante Ali Habibinezhad (IRI) por 5-0
  • Semifinales: vs. Yuri Falcao (BRA). Por disputarse el 13 de septiembre a las 09:30 hora de Cuba

