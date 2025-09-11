UNE: enlazado el SEN

Perlavisión

La Unión Eléctrica (UNE) informó hoy que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra enlazado.

El Ministerio de Energía y Minas informó desde su cuenta en X que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, logró sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional y que, durante el resto de la jornada, continuará elevando su carga.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en X, están en servicio además la unidad 5 de central termoeléctrica (CTE) Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Céspedes, los motores del Mariel, las unidades 1 y 3 de Santa Cruz, la unidad 8 del Mariel, y Energas Varadero y Boca de Jaruco.

El pasado miércoles, una salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras dejó sin servicio al Sistema Eléctrico Nacional. Desde ese instante, comenzó una carrera contrarreloj para restablecer la energía en todo el país.

