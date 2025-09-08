Erislandy debuta airoso en el Mundial de Boxeo Liverpool 2025 (+📹)

Sólido debut del monarca olímpico cienfueguero Erislandy Álvarez (65 kg) aportó la nota positiva al desempeño de Cuba en la jornada de este domingo en el Campeonato Mundial de Boxeo de Liverpool 2025.

Dispuesto a evitar imprevistos, el monarca olímpico de París 2024 impuso su clásica agresividad, todo el tiempo en busca del bien plantado español Oier Ibarreche, y venció 5-0 en día aciago para sus compañeros Rolando Martínez (55 kg) y Jorge Soto (80 kg).

«Me sentí bien, en correspondencia con el trabajo que hemos realizado para este evento, y le doy gracias al pueblo cubano por apoyarme», dijo el caribeño tras celebrar el primer paso hacia el baño de oro que pretende dar al subtítulo conseguido en Taskent 2023.

Martínez se batió con el azerí Nijat Huseynov en duelo parejo que constituyó su estreno a ese nivel. Terminó a buen ritmo, a fuerza de mucha garra, pero el veredicto llegó 4-1 para su oponente.

También de estreno cayó Soto, 2-3 ante el estadounidense rey universal de 2021 Robby Gonzales, quien desplegó velocidad en los desplazamientos para evitar los intercambios.

De tal forma, quedan tres cubanos en competencia y suman cinco los eliminados, pues antes cedieron Jorge Cuéllar (70 kg), Nelson Williams (90 kg) y Luis Enrique Vinent (60 kg), único entre ellos que regresará a casa con un triunfo.

Este lunes el astro Julio César La Cruz (+90 kg) enfrentará al iraní Amir Esmaeili, y un día después el propio Erislandy cruzará golpes con el Almaz Orozbekov, de Kirguistán, y Alejandro Claro (50 kg) vivirá su primera presentación.