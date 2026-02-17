Erislandy marca para Cuba en inicio de la Copa Independencia

Foto: Cartel Deportivo

El monarca olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) consiguió el único triunfo intentado por Cuba en la fecha inaugural de la Copa Independencia de Boxeo.

Aunque encontró resistencia, el cienfueguero impuso clase para vencer por fallo dividido (3-2) al local Ángel Encarnación como primer paso hacia su pronosticada coronación en la cita con sede en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

«Este fue mi primer combate en este torneo y resultó de gran exigencia porque el contrincante estaba en su patio. Me sentí bastante bien y agradecido por la acogida que me ha dado la afición», dijo a la agencia Prensa Latina.

La presencia de dos olímpicos en la escuadra cubana ha despertado gran interés entre la afición dominicana.

Cartel Deportivo, uno de los medios acreditados en edición 45 de la Copa Independencia, comentó sobre el cienfueguero:

«Álvarez se colgó el oro en París en la categoría de 63.5 kilogramos (Welter Ligero) y en la Copa Independencia peleará en los 65 kilos. En total el campeón cubano, nativo de Cienfuegos, tiene un palmarés de 47 victorias y 6 derrotas, con 140 asaltos de peleas sobre el cuadrilátero».

Dos cubanos en cartel de hoy

Este martes crecerá la presencia de cubanos, incluidas las del plateado universal de 2023, el también cienfueguero Saidel Horta (60 kg) y el titular de la edición precedente Nelson Williams (90 kg).

Igualmente habrá aporte femenino, por intermedio Yailena Palomo (50 kg), quien debutará internacionalmente como contraria de la anfitriona Esther Jiménez.

Cuba inscribió además al bicampeón olímpico Julio César La Cruz (+90 kg), a las mundialistas Dayira Mesa (70 kg) y Yoana Rodríguez (75 kg), y a Magda Massó (57 kg).

La cita tributa fogueo rumbo al torneo eliminatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pactado del 11 al 16 de marzo en la urbe mexicana de Guadalajara.