«Si no es ahora, ¿cuándo?»: bajo la lluvia, activistas exigen en Basilea el fin del bloqueo a Cuba (+Fotos)

Feb 17, 2026 #Cuba

La Asociación Suiza-Cuba llevó a cabo su protesta mensual, realizada el 17 de cada mes, en la céntrica plaza Clara de Basilea, para demandar el levantamiento del cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla, ahora convertido en bloqueo petrolero. A pesar de las adversas condiciones climáticas, con lluvia y fuertes ráfagas de viento, los manifestantes denunciaron lo que calificaron como el «terror de las sanciones» y su impacto en el pueblo cubano.

Durante la acción, realizada un 17 de febrero, los activistas distribuyeron volantes explicando el sufrimiento causado por la política de Washington y contrastaron la información con lo que consideran «mentiras de Miami». Las pancartas, escritas mayoritariamente en inglés para llegar a la comunidad internacional y expatriados presentes en la ciudad, generaron diversas reacciones: desde el aplauso de turistas argentinos y muestras de apoyo de viandantes, hasta provocaciones de algún que otro contrarevolucionario cubano residente en el exterior.

Con lemas como «Fairplay for Cuba» y «Si no es ahora, ¿cuándo?», los activistas reiteraron su llamado a la comunidad internacional para poner fin a una política que califican de asfixia ilegal contra la nación caribeña.

