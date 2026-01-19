España decreta tres días de luto por tragedia ferroviaria (+📹)

Vista este lunes del lugar del accidente ferroviario ocurrido anoche cerca de Adamuz (Córdoba, España). /Foto: EFE

El Gobierno de España ha decretado tres días de luto oficial por la tragedia ferroviaria que provocó la colisión de dos trenes en la provincia de Córdoba, con saldo hasta ahora de al menos 39 muertos y más de 150 heridos.

El siniestro se produjo a las 19:45 hora local, en el área de Adamuz, cuando el tren Iryo, que iba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento del tren Alvia, de la empresa pública Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), que iba de Madrid a Huelva.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Incertidumbre en torno a las causas

Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, la principal compañía de ferrocarril de España, afirmó esta mañana que la causa apunta a «algún fallo del material móvil o de infraestructura».

Durante una entrevista, Fernández Heredia insiste en las «circunstancias extrañas» en las que se ha producido el accidente y en que no se tendrá una «respuesta concluyente» sobre las causas del siniestro hasta que pasen varios días y avancen las labores de la comisión de investigación independiente.

«Sucede en una recta, es un tramo de vía limitado a 250 (km/h), un tren iba a 205 y el otro a 210, por lo que no era un problema de exceso de velocidad», apuntó el responsable de Renfe, que también enfatizó que se trata de una vía «equipada con un sistema de seguridad LZB que impide errores humanos» y que en mayo del año pasado se había procedido una renovación de aparatos de vía, la plataforma y la infraestructura.

Fernández Heredia sostuvo que por el momento muy difícil saber si todavía quedan personas fallecidas en el interior de los vagones de los dos trenes que colisionaron, aunque cree que «posiblemente sí».

El directivo agregó además que el restablecimiento del servicio ferroviario de alta velocidad entre las regiones de Madrid y Andalucía demorará varios días.

Cuba expresa condolencias

Desde Cuba, el titular de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó las condolencias al Gobierno y pueblo español, en especial a los familiares y allegados a las víctimas.

Lamentamos profundamente el accidente ferroviario ocurrido en #España, que ha provocado numerosos fallecidos y heridos. Expresamos nuestras sentidas condolencias al Gobierno y pueblo español, en especial a los familiares y allegados de las víctimas. pic.twitter.com/KdSmu6z400 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 19, 2026