¡España, finalista! La Roja dio cátedra y derrotó a Francia

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La Selección de España ejecutó el plan perfecto para derrocar (2-0) a una Francia que parecía invencible en la Copa del Mundo del 2026. Y es que La Roja dio una cátedra en el Estadio de Dallas para sellar su boleto a la Final del torneo y soñar con su segunda corona mundial.

¿Cómo fue el primer tiempo del Francia vs. España?

Los galos arrancaron a ritmo vertiginoso, como nos han acostumbrado en esta Copa del Mundo del 2026, donde bastaban tres o cuatro toques de balón para plantarse frente al arco rival, pero España supo resistir hasta encontrar el error del rival.

Y es que cuando todo pintaba para que los franceses se fueran arriba en el marcador, llegó la pifia de su zaguero Lucas Digne, que de forma infantil intentó despejar un balón, pero terminó pateando a un ímpetuoso Lamine Yamal que no dio por perdido el esférico y recibió la falta.

El silbante salvadoreño Ivan Barton no dudó en señalar el manchón penal; ahí, se paró con temple Mikel Oyarzabal y ejecutó con un zurdazo cruzado y a media altura para convertir su quinto gol en el torneo, ese que lo coloca junto a David Villa y Emilio Butragueño como los máximos anotadores de su país en una Copa del Mundo.

¿Cómo fue el segundo tiempo del Francia vs. España?

España tenía claro que no podía encerrarse ante el poderío galo, así que el complemento lo arrancó apostando a un juego ofensivo, de posesión de balón, de hacer desesperar al rival.

Francia no encontraba la brújula; irse abajo en el marcador y tener el tiempo en contra era algo que no estaba en su guion y parecían no tener la respuesta en el ‘libro’ de su entrenador Didier Deschamps.

La Furia se encendió cuando olió el desconcierto galo, así que pegó tan duro como un mazo, luego de que un ‘inesperado’ Pedro Porro se sumó al ataque y tiró una pared con Dani Olmo, para plantarse solo frente al arquero rival y definir de derecha para rubricar su segundo gol del torneo.

El golpe fue duro, pero Kylian Mbappé no estaba dispuesto a rendirse, así que pegó de gritos a sus compañeros y los animó a meterse al partido.

El delantero galo encabezó dos acciones de peligro, pero en ambas se topó con el arquero Unai Simón, quien conforme se entraba a la recta final del partido, comenzaba a tomar mayor protagonismo en el partido.

Sin embargo, Mbappé no podía solo y, conforme avanzaron los minutos, se fueron diluyendo las esperanzas galas de disputar su tercera final al hilo, así que los españoles se alzaron con la victoria con un contundente 2-0 en el marcador.

Ahora, los españoles esperan rival para disputar la Final del Mundial del 2026, el cual saldrá este miércoles de la serie entre Argentina e Inglaterra, para pelear el domingo por la copa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. (Con información de TuDN)