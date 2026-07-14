Islas garantizan suministro a centros vitales del país luego de desconexión del SEN; Hospitales de Cienfuegos con servicio

Cienfuegos con servicio">

Cienfuegos restablece parcialmente circuitos ante inestabilidad de isla, informó este martes la Empresa Eléctrica, luego de la desconexión total a las 11:05 horas del Sistema Electroenergético Nacional.

Con servicio se encuentra el Hospital provincial, Pediátrico, la sede principal de ETECSA en la provincia, los servicentros de CUPET Trébol y T15 y parte de población de los circuitos 17 y 408.

La entidad recomendó a la población que debido la inestabilidad con la generación «una vez restablecido conectar paulatinamente los equipos, empezar por las luces y esperar unos minutos para conectar otro equipo».

En tanto, la Agencia Cubana de Noticias reporta que la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) explicó que ya se encuentran en funcionamiento las islas formadas con los grupos de Generación Distribuida en todas las provincias del país, las cuales garantizan el suministro a los centros vitales.

En sus redes sociales, la UNE dio a conocer que están sincronizadas las unidades dos y tres de Energás Boca de Jaruco con una pequeña isla que permitirá posteriormente la creación del microsistema del centro occidente.

Estas acciones de recuperación del SEN avanzan de manera escalonada, priorizando la atención a los servicios esenciales de salud y otros sectores estratégicos.

La caída total del SEN esta mañana, la tercera en lo que va de mes, se debió a la salida de la unidad Felton 1 (Holguín), que provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia, precisó la UNE.