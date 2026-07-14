El fútbol escolar en Cienfuegos también se inserta en el Festival Deportivo

Cienfuegos también se inserta en el Festival Deportivo">

Con el objetivo de dinamizar la base del deporte rey en la provincia, la Comisión Provincial de Fútbol puso en marcha el Festival Deportivo 2026 de esta disciplina, un evento que, a pesar de los inevitables contratiempos logísticos, transita con éxito su primera fase y ya comienza a perfilar a los nuevos talentos del territorio.

El certamen, concebido en dos etapas para aprovechar al máximo cada momento de competencia, arrancó con la categoría Sub-12, donde cuatro combinados deportivos de la capital provincial se enfrentaron en un sistema de todos contra todos. Tras una reñida vuelta de enfrentamientos, el once de Reina, perteneciente al Combinado Deportivo Número 1, se alzó con el título al posicionarse en el primer lugar del standing. La escolta del podio estuvo a cargo del conjunto de «Pueblo Griffo», del Combinado Número 2, mientras que el tercer escalón fue para el equipo Sub-18 del Combinado Número 5.

En un ambiente de camaradería y sana rivalidad, la Comisión Provincial de Fútbol sostuvo un intercambio con los participantes de esta primera fase, donde se reconoció el esfuerzo y la calidad de los equipos y atletas más sobresalientes del certamen, como parte del programa de estímulo a las nuevas generaciones.

Segunda etapa en la mira

Mientras las juveniles figuras de la Sub-12 ya celebraron sus triunfos, la mirada está puesta en el segundo período del festival. Esta próxima fase incluirá a los atletas de las categorías escolar y juvenil, aunque los organizadores aún trabajan en la definición de algunos aspectos relacionados con el marcaje y la adecuación del terreno de juego, detalles que serán resueltos en los próximos días.

Balance y proyecciones

La decisión de la comisión técnica y los entrenadores de fraccionar el festival en dos momentos ha sido valorada como acertada, ya que permite, pese a los imponderables, extraer elementos convincentes para el trazado de las proyecciones y estrategias de trabajo del fútbol en Cienfuegos, de cara al próximo curso escolar.

Con la culminación de esta primera jornada, el fútbol se suma a las 11 disciplinas que ya han cerrado su festival deportivo en la provincia. No obstante, quedan aún 19 deportes por celebrar su evento correspondiente.