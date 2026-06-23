Estados Unidos anuncia nuevas medidas ilegales contra Cuba

E.UU. sancionó este martes a cinco entidades cubanas, tres de ellas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), en una nueva acción estadounidense contra La Habana, que ha denunciado repetidamente el «castigo colectivo» contra la isla.

En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que entre las compañías penalizadas hay dos que «generan ingresos para Cuba mediante la explotación de las reservas minerales y metálicas de la isla, incluida la empresa estatal cubana GeoMinera».

Igualmente, el Departamento de Estado arreció sus medidas contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro, al incluir en la lista de sancionados a su nuera, Annalie Lilliam Rueda Cardero, la esposa de Alejandro Castro Espín, quien fue sancionado a principios de mes.

«Cualquier persona que proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma. Los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades deben congelar esas actividades de inmediato«, dijo Rubio en X.

La posición de Cuba

El sábado, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, enfatizó en la red social que «Cuba está fuera de las fronteras de EE.UU.», al tiempo que rechazó «con igual firmeza la intromisión extranjera en sus asuntos internos«.

«El Gobierno de EE.UU., verdugo del castigo colectivo contra el pueblo cubano, no tiene autoridad política, legal ni moral para juzgar los pasos que damos», manifestó Rodríguez.

agresión económica extrema, endurecida con el cerco energético y las sanciones secundarias contra terceros». En medio de las transformaciones económicas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, el jefe de la diplomacia cubana indicó que «no le corresponde [a EE.UU.] juzgar las medidas que adoptamos para enfrentar, en ejercicio de soberanía y libre determinación, los efectos de la, endurecida con el cerco energético y las sanciones secundarias contra terceros».

Amenaza a Cuba desde EE.UU.

El 29 de enero, el mandatario de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

ante la supuesta que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. Asimismo, anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. El 20 de mayo, la Justicia de EE.UU. acusó a Castro y a otras cinco personas por presuntamente haber causado la muerte de cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves, en 1996.

Al mes siguiente sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a su esposa, Lis Cuesta Peraza.

El duro dardo de La Habana contra el «deshonesto y mendaz» Marco Rubio

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, respondió este martes a las nuevas sanciones del Gobierno de EE.UU. contra entidades cubanas y un familiar del expresidente, Raúl Castro Ruz, contextualizándolas como parte de la «agresión despiadada» contra la isla.

En un mensaje en X, Rodríguez señaló puntualmente al secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue el que dio detalles de las nuevas medidas coercitivas y ha sido designado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, como artífice de las políticas que atañen a la isla.

«El Gobierno de EE.UU., conducido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida», dijo.

«Lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen«, añadió Rodríguez, al tiempo que compartió la etiqueta oficialista «#CubaEstáFirme», en medio de las medidas y amenazas de la Administración Trump contra el país antillano.