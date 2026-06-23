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Tributo póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

PorRedacción Perlavisión

Jun 23, 2026 #Cienfuegos, #Ramiro Valdés Menéndez

El pueblo cienfueguero rindió homenaje este martes 23 de junio al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleció la mañana del pasado domingo a los 94 años.

Desde temprano, en la sede del Gobierno Provincial, una amplia representación del pueblo, junto a instituciones, organizaciones políticas y de masas, se congregó para participar en este solemne tributo.

El homenaje dio inicio con la presencia de los principales dirigentes políticos y gubernamentales, así como de representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y otros órganos y organizaciones del territorio.

El homenaje póstumo se llevò a cabo desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular.

Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel para Ramiro Valdés 

Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, acompañan las exequias del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en el homenaje popular hoy en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

En la sala Granma del edificio Sierra Maestra se encuentra la urna cineraria y están expuestas sus condecoraciones así como los títulos de Héroe de la República y Héroe del Trabajo, más ofrendas florales de familiares, el pueblo de Cuba y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

Otra urna al pie y por decisión familiar atesora la bandera de la estrella solitaria que trajo los restos del Che Guevara, en el año 1997, desde Bolivia hasta la ciudad de Santa Clara.

El cuerpo diplomático, jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, representantes del Partido, el Gobierno y el pueblo rinden homenaje esta mañana al combatiente revolucionario, que partió físicamente el domingo último y será inhumado el jueves, en el mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, en el centro del país.

Toda Cuba rinde tributo hoy al Comandante de la Revolución, nacido en Artemisa, en el año 1932, asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, fundador del Ejército Rebelde, e integrante de la Columna 8 en la invasión a occidente.

Fue ministro del Interior, fundador de la Seguridad del Estado, amigo del Che Guevara, de Fidel y de Raúl, a los que dedicó siempre su mayor lealta

Por Redacción Perlavisión

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