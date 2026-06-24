FIFA rompe tradición y anuncia que Trump entregará trofeo del Mundial

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, informó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el trofeo a los ganadores de la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey el 19 de julio.

El anuncio rompe con el protocolo reciente de la FIFA, cuyo presidente ha entregado la copa a los ganadores en los Mundiales de 2018 y 2022, reseña ESPN.

«Estaremos junto al presidente [Trump] disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos», dijo Infantino, citado por la referida corporación mediática.

La decisión de entregar el trofeo conjuntamente entre Infantino y Trump surge tras la polémica que rodeó la entrega del trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA al Chelsea, después de su victoria sobre el Paris Saint-Germain en Nueva Jersey, EEUU, el pasado año.

En esa oportunidad, se permitió a Trump entregar el trofeo al capitán del Chelsea, Reece James, pero “el hecho de no abandonar el escenario provocó que participara en las celebraciones del equipo junto a unos jugadores que se mostraban desconcertados”, indica el medio.

El Mundial 2026 es la primera edición que se disputa en tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, ha sido territorio estadounidense donde se han registrado mayores restricciones y obstáculos para jugadores y personas vinculadas al torneo, situación que ha generado inconvenientes y desventajas para varios de ellos.

El principal perjudicado es el equipo de Irán, país que le fue negado el ingreso y pernocta en EEUU, por lo que la oncena ha tenido que permanecer en México y viajar para sus encuentros.

Asimismo, las autoridades estadounidenses impidieron el ingreso del árbitro somalí Omar Artan, quien había sido designado por la FIFA para impartir justicia en varios encuentros. El colegiado se vio obligado a regresar a su país, una situación que provocó críticas y protestas contra el presidente Donald Trump, mientras que el organismo rector del fútbol mundial optó por no actuar.