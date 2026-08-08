Exposición Arte Fiel incluye visiones artísticas sobre Fidel Castro

La exposición Arte Fiel, inaugurada en la tarde de este viernes en la galería Villa Manuela de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), constituye un digno homenaje por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) y el aniversario 65 de la organización.

En la muestra se incluyen un total de 26 obras de 15 artistas de diferentes generaciones, quienes confluyen con sus propuestas diversas y formatos; piezas que proponen otros acercamientos desde las artes visuales a la figura del líder revolucionario.

Magda Resik, vicepresidenta primera de la UNEAC, refirió en las palabras al catálogo que Arte Fiel es la razón de ser de nuestras vidas, y que «entregados a la creación en Revolución, nos sentimos herederos de un legado artístico y literario tan cubano como universal”.

Resik añadió que el Arte Fiel es también por Fidel en su centenario, el hombre que «nos llamó a crear cultura que son valores, por encima de todo, espirituales. Siempre será encargo y derrotero el Arte Fiel, ese que pondera la vocación de servicio al pueblo porque nace de sus entrañas”.

Pintura, grabado, fotografía y arte gráfico forman parte de la selección de piezas expuestas hasta el mes de septiembre, donde, según refirió la curadora y crítica Virginia Alberdi, directora de la galería Villa Manuela “todas las piezas muestran un respeto enorme a la figura y al legado de Fidel Castro”.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Alberdi dijo que existía la la necesidad de concebir esta muestra, donde se expone una pequeña parte de todas las posibilidades que hay de llevar la imagen de Fidel al arte; haría falta un espacio mucho mayor porque va quedando una deuda con otros artistas que han abordado el tema.

Destacan entre las piezas incluidas en la exposición: el primer cartel dedicado a Fidel Castro de la autoría de Eladio Rivadulla (1923-2011), y una obra concebida por el Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay al conocer la noticia del deceso del Comandante en Jefe en el 2016.

Arte Fiel rescata otras obras de destacados creadores de las artes visuales en Cuba, incluidas algunas pertenecientes a los Premios Nacionales de Artes Plásticas Raúl Martínez (1927-1995), Nelson Domínguez, José A. Toirac, Alberto Lescay, Lesbia Vent Dumois y Roberto Salas.

Igualmente, se suman las creaciones de Carlos del Toro, Arístides Hernández (Ares), Humberto Mayol, José A. Menéndez (Pepe), Eladio Rivadulla, Dennys San Jorge, Aldo Soler y Alex Castro.

Roberto Chile, uno de los artistas con obras dentro de la exposición comentó que suyas son tres fotografías, dos de ellas de las más emblemáticas de su autoría: La Estrella de Fidel e Izquierdazo, ambas acompañadas de versos escritos por Miguel Barnet y Alexis Díaz Pimienta, en ese orden.

La tercera es una lienzografía, creada a partir de una fotografía que es Perfil o en favor de la paz, que está intervenida por el gran amigo ya fallecido Ernesto Rancaño (1968-2022).

Estas tres piezas aportan una mirada estética, no tan documental de la figura del homenajeado, y me parece que unidas a este gran conjunto que se muestra en Arte Fiel, aportan belleza y sensibilidad, sostuvo Chile.

Creo que entre todos logramos un conjunto que aporta al homenaje que le rendimos al Comandante en su centenario. La exposición es singular y novedosa, porque no son piezas que se han visto muchas veces, y eso le otorga un valor añadido, concluyó el prominente artista y realizador.

Arte Fiel se incluye en el programa de actividades por el aniversario 65 de la fundación de la UNEAC, y deviene otra manera de mostrar desde las artes visuales el legado de Fidel Castro, las visiones sobre su figura y la capacidad del arte para dialogar con su rostro, sus gestos y los detalles de su barba y sus manos.

A la inauguración asistieron Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNEAC, junto a creadores incluidos en la curaduría de la exposición; además de otros artistas miembros de la organización y público general.