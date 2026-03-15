Expresidente mexicano López Obrador convoca a apoyar a Cuba

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador. /Foto: Héctor Vivas / Gettyimages.ru

El expresidente de México (2018-2024) Andrés Manuel López Obrador reapareció en la vida pública, con un mensaje en apoyo a Cuba en el que invita a sus coterráneos a depositar en una cuenta bancaria abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina destinados al pueblo de la Isla.

En una publicación anoche en su cuenta de X, AMLO convocó a la ciudadanía a participar en una colecta a favor del pueblo cubano. «Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba», expresó el exmandatario.

«A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general [Lázaro] Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'», señaló López Orbador sobre los acontecimientos de 1961, cuando unos 1.500 mercenarios estadounidenses intentaron invadir Cuba por Bahía de Cochinos, pero se encontraron con la resistencia del pueblo cubano, con Fidel Castro al frente.

“En consecuencia -agregó- invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, manifestó.

Durante su mandato, López Obrador reafirmó los lazos entre México y Cuba e incluso visitó La Habana en mayo de 2022, oportunidad en la que el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez le confirió la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Gobierno cubano.

El viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó los recientes contactos entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las crecientes presiones del Gobierno encabezado por Donald Trump en contra de la isla.