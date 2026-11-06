Falleció el destacado actor cubano Héctor Echemendía

El destacado actor cubano Héctor Echemendía falleció hoy a la edad de 88 años en Bélgica, país donde residía junto a sus hijos y otros familiares cercanos tras acogerse al retiro, de acuerdo con informaciones divulgadas este jueves por medios de comunicación, entre ellos, el Portal de la Televisión Cubana.

Echemendía, reconocido por su extensa trayectoria en el teatro, la radio, el cine y la televisión cubanos, deja una obra que forma parte de la memoria audiovisual y escénica de varias generaciones de espectadores.

Su nombre quedó especialmente ligado al personaje de Andrés Iznaga, en la serie de aventuras Hermanos —su debut televisivo—, dirigida por Eduardo Macías y transmitida por la televisión cubana a finales de la década de 1980; la interpretación del actor, marcada por el célebre grito de “¡Lorencito!”, se convirtió en uno de los momentos más recordados de aquella producción.

El artista también desarrolló una amplia carrera en la televisión, con participaciones en dramatizados, cuentos y telenovelas como Cuando el agua regresa a la tierra, Pasión y prejuicio, Entre mamparas y Tierra brava, entre otras producciones que contribuyeron a consolidar su reconocimiento entre el público cubano.

Cinematográficamente hablando, intervino en títulos como El brigadista (1977), Una mujer, un hombre, una ciudad (1978), La bella del Alhambra (1989), Kleines Tropicana (1997) y Amor vertical (1997), con los que mostró su versatilidad interpretativa en diferentes registros.

Nacido en Camagüey el 17 de noviembre de 1938, Héctor Benito Echemendía Ruiz de Villa inició su vida laboral en 1957 como operador de plantas comerciales de radio en la emisora CMJA, de su ciudad natal.

Aunque la actuación no figuraba inicialmente entre sus aspiraciones profesionales, en 1960 se incorporó a un grupo de teatro aficionado, experiencia que marcaría el comienzo de una prolongada carrera artística.

En 1961 pasó al Conjunto Dramático de Camagüey, agrupación con la que se profesionalizó y participó en diversas puestas en escena; y, posteriormente integró el Conjunto Dramático de Oriente y en el Cabildo Teatral, en Santiago de Cuba, y trabajó en Radio Cadena Agramonte, donde desarrolló una importante labor en la programación radial.

Trasladado a La Habana a inicios de los años 90 del siglo XX, continuó su desempeño en la radio, el teatro y, fundamentalmente, la televisión.

Mereció, entre muchos reconocimientos, la Distinción por la Cultura Nacional, el Premio Nacional de Televisión (2020), y el Premio ACTUAR por la Obra de la Vida (2019).

La partida de Héctor Echemendía constituye una pérdida para la cultura cubana, que encuentra en su trayectoria el testimonio de un actor capaz de transitar por diversos géneros y medios, con una entrega sostenida a la interpretación y al público.