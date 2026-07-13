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Fallece el destacado diplomático Raúl Roa Kourí

PorAgencia Cubana de Noticias

Jul 13, 2026 #Cuba, #Raú Roa Kourí

La Junta Directiva de la Cátedra Honorífica Raúl Roa García informa hoy el fallecimiento de su presidente, el destacado diplomático y embajador cubano Raúl Roa Kourí, a los 90 años de edad.

Su partida física constituye una pérdida sensible para la diplomacia cubana y para todos quienes tuvieron el privilegio de conocer su ejemplar vocación de servicio, su integridad, su sabiduría, subrayó la institución.

En la declaración oficial, la cátedra destaca también el permanente compromiso de Roa Kourí con la preservación y difusión del pensamiento y la obra de su padre, Raúl Roa García, el «Canciller de la Dignidad».

Roa Kourí honró con su trayectoria el legado de una familia profundamente comprometida con la soberanía y la dignidad de Cuba, resalta el texto.

La Junta Directiva expresó sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de labor.

En la declaración, la cátedra rinde homenaje a la memoria de «quien permanecerá como referente de la diplomacia revolucionaria y de la defensa de los principios que distinguen a la nación cubana. Su legado perdurará como inspiración para las presentes y futuras generaciones».

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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