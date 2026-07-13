Mundial 2026: En el partido Francia vs España guardarán un minuto de silencio por víctimas del atentado de Niza

Emmanuel Macron, presidente de Francia, dio a conocer que se guardará un minuto de silencio previo al partido Francia vs. España de las Semifinales del Mundial 2026.

El gesto de respeto se dará en homenaje a las víctimas del atentado de Niza de hace 10 años (14 de julio del 2016) que causó 86 muertos y más de 450 heridos tras un ataque terrorista.

Emmanuel Macron agradeció a Gianni Infantino por haber autorizado el minuto de silencio que se guardará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas.

“Gracias al presidente de la FIFA por haber respondido a la solicitud de Francia y de todos los franceses movilizados. Nunca lo olvidaremos”, escribió el gobernante francés.

Francia llega como favorito tras sumar seis victorias al hilo en el Mundial 2026 después de derrotar a Senegal, Irak y Noruega en la Fase de Grupos, y de eliminar a Suecia, Paraguay y Marruecos en la fase eliminatoria.

Por su parte, España dejó fuera a Austria, Portugal y Bélgica después de liderar su grupo tras empatar con Cabo Verde y de vencer a Arabia Saudita y Uruguay. (Tomado de TuDN)