Felo Ruíz navega «Entre aguas»: Claves de la próxima telenovela cubana

(Escrito por: Valia Valdés)

El próximo 1° de julio, la pantalla chica renovará su propuesta dramatizada con el estreno de Entre aguas, producción que cuenta con la dirección general de Felo Ruíz. Las expectativas no son menores; su anterior incursión en el género, Asuntos pendientes, no solo conquistó altos niveles de aceptación y audiencia, sino que dejó una huella afectiva en el público gracias a la fuerza de sus conflictos y desempeño actoral.

La historia de Ruíz con el medio audiovisual es de larga data y pura vocación. Cautivado desde la infancia por la magia de la imagen en movimiento, ingresó en 1967 al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) como asistente de iluminación. Su trayectoria representa la escuela del rigor: escaló peldaños hasta consolidarse como camarógrafo y colaboró con los directores más exigentes de la isla antes de firmar sus propias obras.

Quienes han trabajado bajo su mando coinciden en que un set de Felo es, ante todo, un aula abierta. Su labor en la dirección destaca por la profunda intención pedagógica y una horizontalidad en la comunicación con el equipo técnico y actoral. Su amplia experiencia jamás le impide escuchar propuestas; siempre presto a dialogar, soluciona cualquier contratiempo en una atmósfera distendida.

Secundado en la codirección por Vicky Suárez y con la producción general de Alexander Alfonso, el realizador comparte las claves conceptuales de su próxima entrega, nacida de los libretos de Yoel Monzón y José Ignacio León.

Felo Ruíz dirigiendo una de las escenas de Entre aguas

—¿Qué temas fundamentales ofrece la historia de Entre aguas?

—En mi opinión, defiende una importante premisa: el valor de la amistad. Sostiene que la justicia debe prevalecer siempre ante cualquier sentimiento de venganza.

—¿De qué manera encaró esos temas desde la dirección?

—El trabajo con actrices y actores, escuchar sus opiniones sobre las características y psicología de sus respectivos personajes, sumando mis experiencias, marco de referencia y criterios personales a partir de vivencias, fueron puntos de atención constante en el trabajo diario, sin perder de vista las leyes del drama y la ficción.

Parte del equipo técnico artístico de Entre aguas

—¿En qué forma se planteó la visualidad de la novela?

—Como siempre, trato de utilizar primeros planos que establezcan el acercamiento psicológico entre el espectador y los personajes.

—Usted disfruta las expresiones de nuestra identidad y las acentúa en su obra, ¿sucede así en esta ocasión?

—Me interesa que los personajes utilicen un lenguaje coloquial, sin apelar a la vulgaridad ni al academicismo en la manera de decir. Lo primero es preservar el sentido de los textos escritos por los guionistas.

Continúa el creador:

«Pienso que utilizar las intenciones y entonaciones adecuadas acerca al espectador a la psicología del personaje. Acentuar la manera de hablar y gesticular del cubano refuerza nuestras raíces expresivas».

De izquierda a derecha: Valia Valdés, Yanet Corzo, Yosi Rodríguez y Daysi Quintana

—En las telenovelas Asuntos pendientes y Entre aguas enfrentó afectaciones provocadas por dos epidemias, COVID-19 y chikungunya. ¿Cuál fue el aprendizaje de trabajar en esas condiciones?

—La experiencia más difícil fue la angustia de tener que trabajar un proyecto largo, en medio de situaciones que afectaron la salud de muchos integrantes del equipo. Esas circunstancias me permitieron conocer más de cerca la voluntad y la entrega de personas que demuestran un enorme sentido de pertenencia. A pesar de sentirse mal, por encima de todo, defendieron la responsabilidad con el gran público que espera la novela cubana.

—¿Disfrutó dirigir la telenovela? ¿Repetirá en el género?

—Siempre disfruto mucho trabajar en proyectos complejos. Son retos personales silenciosos. Repetir o no depende de futuras propuestas.

Parte del equipo técnico artístico de Entre aguas

Concluye Felo Ruíz:

«Cada proyecto tiene sus propias características y en cada uno se aprenden aspectos nuevos. Siempre salen detalles que vale la pena repasar para lograr mejores métodos de trabajo que beneficien a todos y resultados superiores».

Muy pronto, Entre aguas llegará a los hogares cubanos para instalarse en el centro del debate público. Sus conflictos representan de manera genuina algunas de las preocupaciones actuales de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. El espacio ofrece altas expectativas alentadas por la mano avezada de Felo Ruíz.