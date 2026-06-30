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Paraguay decreta feriado nacional tras histórica victoria de la Albirroja ante Alemania

PorRedacción Perlavisión

Jun 30, 2026 #Copa Mundial de la FIFA 2026, #deportes, #Fútbol, #Paraguay
La clasificación también marcó el regreso de Paraguay al protagonismo mundialista (REUTERS)

La Selección de Paraguay hizo historia al eliminar en dramática tanda de penales a Alemania para avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ante esto el gobierno paraguayo decretó que el martes será feriado nacional.

Inmediatamente después de la victoria de la Albirroja el presidente paraguayo, Santiago Peña, mostro su emoción dio el anunció que alegró a los aficionados.

“¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!”, escribió el mandatario en X.

De igual forma, minutos después se anunció de forma oficial que el martes será feriado en todo Paraguay para poder celebrar el histórico triunfo.

“El presidente de la República, Santiago Peña, informa a la ciudadanía que, en reconocimiento al histórico triunfo de la Selección Paraguaya de Fútbol frente a Alemania, se autoriza decretar feriado nacional

“Por tanto, se establece que el martes 30 de junio de 2026 será feriado nacional en todo el territorio de la República del Paraguay”

“ Esta medida busca permitir que todos los compatriotas puedan celebrar juntos este importante logro deportivo que enorgullece a todo el país”, se lee en el comunicado.

La selección paraguaya firmó uno de los resultados más impactantes del torneo al dejar fuera al combinado alemán tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, para después imponerse desde los once pasos lo que desató una serie de festejos a lo largo del país.

Ahora los guaraníes se enfrentarán en los Octavos de Final del Mundial 2026 al ganador del encuentro entre Francia y Suecia.

(Tomado de TuDN)

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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