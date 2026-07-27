Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Deportes Fútbol

FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026

PorActualidad RT

Jul 27, 2026 #Copa del Mundo de la FIFA 2026, #deportes, #Fútbol

El gol del defensor de la selección de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral ante Argentina en los dieciseisavos de final fue elegido como el Mejor Gol del Torneo del Mundial 2026, informó la FIFA. La anotación superó en la votación a los tantos del uzbeko Eldor Shomurodov y del haitiano Wilson Isidor.

Lopes Cabral marcó tras eludir a Alexis Mac Allister y colocar el balón en el ángulo de Emiliano Martínez para empatar 2-2 en la prórroga.

“Vi un espacio y pensé: ‘Voy a intentarlo“”, afirmó el jugador, quien dijo que al ver el balón entrar se preguntó: “¿Qué demonios acabo de hacer?”.

Fue en el minuto 103 del partido, ya en la prórroga, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Lisandro Martínez había vuelto a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral devolvió la igualdad al marcador apenas diez minutos más tarde con un derechazo desde la esquina izquierda del área.

El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria, recuerda la agencia Efe.

Por Actualidad RT

El canal internacional de noticias en español más visto en el mundo.

Entrada relacionada

Deportes

Cálida acogida a Cuba en apertura de Santo Domingo 2026

Jul 25, 2026 Granma Digital
Béisbol Deportes

Revive la pasión beisbolera en Cienfuegos con el impulso a las Pequeñas Ligas

Jul 24, 2026 Primitivo González Prado
Cienfuegos Deportes

Elefantes de Cienfuegos inician su preparación con miras a la Serie 65

Jul 24, 2026 Primitivo González Prado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹 Progamas de Perlavisión