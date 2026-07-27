FIFA elige el mejor gol del Mundial 2026

El gol del defensor de la selección de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral ante Argentina en los dieciseisavos de final fue elegido como el Mejor Gol del Torneo del Mundial 2026, informó la FIFA. La anotación superó en la votación a los tantos del uzbeko Eldor Shomurodov y del haitiano Wilson Isidor.

Lopes Cabral marcó tras eludir a Alexis Mac Allister y colocar el balón en el ángulo de Emiliano Martínez para empatar 2-2 en la prórroga.

“Vi un espacio y pensé: ‘Voy a intentarlo“”, afirmó el jugador, quien dijo que al ver el balón entrar se preguntó: “¿Qué demonios acabo de hacer?”.

Fue en el minuto 103 del partido, ya en la prórroga, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Lisandro Martínez había vuelto a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral devolvió la igualdad al marcador apenas diez minutos más tarde con un derechazo desde la esquina izquierda del área.

El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria, recuerda la agencia Efe.