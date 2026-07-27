Rechazan anuncio de presidente electo de Colombia de romper con Cuba

El representante colombiano Gabriel Becerra repudió el anuncio realizado la víspera por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de que cortará los mexos diplomáticos con Cuba en cuanto llegue al poder.

Según escribió el congresista en su cuenta de la red social X, tal decisión no es un acto de soberanía sino “un gesto de subordinación ideológica y política que desconoce décadas de hermandad entre ambos pueblos y el papel histórico de Cuba en la construcción de la paz en Colombia”.

Remarcó que el ultraderechista confirma, una vez más, que su política exterior está al servicio de la agenda de la extrema derecha global.

“Como congresista de la República, rechazo de manera categórica esa decisión. No habla en nombre del pueblo colombiano ni de los millones de compatriotas que respetan al pueblo cubano, su dignidad y su solidaridad con Colombia”, sentenció.

Refirió que mientras el mundo presencia el horror en Gaza y miles de niñas, niños e inocentes siguen muriendo con las bombas del “sionista de Israel”, su prioridad es abrir un nuevo frente de confrontación contra Cuba.

“Los gobiernos pasan. Los pueblos permanecen. Y la historia dará su veredicto final”, manifestó a modo de conclusión el legislador.

Por su parte, el excomandante en jefe del Estado Mayor de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, Rodrigo Londoño, llamó a la reflexión sobre la ruptura anunciada de relaciones diplomáticas con la isla.

“Cuba es un país amigo, con un pueblo heroico y un gobierno solidario con la paz de Colombia. A Cuba, faro moral de la humanidad, debemos infinita gratitud. Cuba y Colombia, países hermanos”, escribió en sus rede sociales.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció ayer en una alocución trasmitida en redes sociales que romperá las relaciones diplomáticas de su país con la mayor de las Antillas y también con Nicaragua.

Informó asimismo que, además de las legaciones en los referidos países, cerrará 14 embajadas y 15 consulados entre las que se hallan Argelia, Chequia, Ghana, Hungría, Senegal y Sudáfrica, países que contarán, a partir de su llegada al poder, con esquemas de representación concurrente.

“De ahora en adelante, un solo embajador cumplirá y ejercerá todas esas representaciones en un mismo país. Quiero ser muy claro, estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países (…), excepto con Cuba y Nicaragua”, señaló.