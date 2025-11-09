Perlavisión

Agradece Cuba solidaridad de Francia con damnificados por Melissa

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la solidaridad de Francia con los damnificados por el paso del huracán Melissa por la región oriental de la isla.

«En conversación telefónica con el estimado Presidente de Francia Emmanuel Macron agradecí su solidaridad con los damnificados en Cuba por el huracán Melissa y su ofrecimiento de cooperación», aseguró el jefe de Estado en X.

«Expliqué los principales daños sufridos y las labores de recuperación que realizamos», añadió el mandatario cubano.

En la propia red social, el ministro de Relaciones Exteriores del país antillano, Bruno Rodríguez, también destacó el gesto del presidente francés.

«Agradecemos al Presidente de Francia Emmanuel Macron, por sus expresiones de solidaridad con los damnificados en Cuba por el huracán Melissa y ofrecimiento de cooperación, trasladadas en conversación telefónica con nuestro Presidente», manifestó el Canciller en la propia red social.

