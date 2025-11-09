«Ser de excelencia es nuestro precepto, porque trabajamos para la televisión»

(Escrito por: Autor: Madeleine Sautié)

Desde que entramos al local donde nos espera Raidel Santana Delgado, director de Servicios Escenográficos de la Televisión Cubana, advertimos un entorno renovado. La entidad ha pasado a ser unidad presupuestada con tratamiento especial, y de tal decisión ya se recogen frutos. Conversar con el joven sociólogo, que se desempeña como líder de esa dirección perteneciente a la Televisión Cubana es, además de la posibilidad de adquirir información de primera mano, con toda la precisión de quien domina su trabajo y sabe muy bien hacia dónde quiere conducir a su colectivo, un acto de placer. La charla muestra la pasión con que asume una tarea que siente como un sagrado deber, porque –nos dice– «se trata de la Televisión Cubana, de nuestra televisión».

Raidel recorre con la vista el hermoso sitio en el que nos hemos detenido a conversar. Sus ojos evalúan cada espacio; sus primeras palabras nos anticipan que tiene mucho que contarnos: «Han venido sucediendo algunas transformaciones importantes dentro de la entidad, que ya tienen una expresión en la pantalla televisiva con los servicios que estamos ofreciendo», nos explica. «Por ejemplo, estás en un lugar que ha sido transformado, y ya llevamos un año y medio en esta nueva dirección. Era el mismo lugar, pero con una estética completamente distinta, gris, oscura… y nosotros hemos ido tratando de cambiar la imagen interna, y la de los almacenes, que hemos reparado y organizado, hemos estado clasificando bien la ropa, los elementos de ambientación, todo lo que tenemos para que los clientes puedan sentirse satisfechos.

«Como pasamos a ser una unidad presupuestada con tratamiento especial, empezamos a cobrar los servicios que estábamos dando. Con esa condición, podemos dar servicios a terceros y cobrarlos, o sea, generar ingresos con esos servicios», nos comenta.

Pronto comienza a hablarnos de lo que han estado haciendo: «El año pasado trabajamos en el Festival del Habano, en la Feria de Turismo, en los carnavales con la ambientación de la escenografía completa; también en los carnavales de Artemisa, con las carrozas, el diseño y los vestuarios de las comparsas», refiere. Y les damos servicios a 122 programas pertenecientes a los canales de televisión. Contamos, además, con el único centro fílmico –ubicado en Managua– de diez caballerías, donde se han filmado muchos de los audiovisuales rurales a lo largo de estos 75 años de televisión.

–¿Cuáles son las más recientes acciones en las que han estado enfrascados?

–Después de toda esta revolución que ha experimentado la entidad, hemos podido hacer cambios en programas como 23 y m, que en el verano salió con una nueva escenografía y visualidad. Y el pasado año le cambiamos la apariencia a Talla joven. Hicimos Música entre nos; en junio salió Esta noche nos vamos con Lucas, que también lo hicimos al 100 %; y realizamos algunas modificaciones a Ruta 10 y a Mediodía en tv. Ahora trabajamos en Palmas y cañas.

–¿Las modificaciones de la entidad ya inciden en beneficios para los trabajadores?

–Nos han permitido recuperar a muchos de los buenos trabajadores que se habían ido por los bajos salarios. Ya han regresado muchos de ellos. En el ambiente laboral, yo creo que se ha podido lograr esta transformación, y que si hemos tenido una transformación palpable, real dentro de la entidad, ha sido en la gente y por la gente.

«El año pasado nosotros teníamos que cumplir con 12 millones de pesos para poder pasar a ser una unidad presupuestada con tratamiento especial, y en el año ingresamos 22 millones. Eso habla del compromiso que tuvieron los trabajadores para alcanzar esa condición. Para este año, el plan de ingreso que hicimos era de 24 millones y en junio lo cumplimos. Estamos proyectando para el segundo semestre 15 millones en ingresos, y sobrecumplir en 2025 en 15 millones, para un total de 39 millones de pesos.

–Desde aquí se percibe el fervor con el que trabajan…

–Trabajamos con mucho ánimo, pero no queremos que el entusiasmo nos mate, porque es verdad que los procesos llevan sus etapas. A veces queremos darle una dinámica, y la vida nos va marcando el paso. Pero sabemos que las potencialidades todavía están muy por debajo de las que, realmente, nosotros tenemos.

«Hay que seguir reorganizando internamente los grupos de trabajo, hay que seguir cambiando la mentalidad de la gente. Ahora hay que ser más proactivos, hay que salir a buscar ese dinero, hay que salir a insertarse en las ferias, insertarse en los eventos que generan esas ganancias, y buscarlas fuera de la televisión para no afectar el presupuesto que el país le da al medio».

–Se trabaja como en familia…

–Servicios Escenográficos históricamente fue un lugar de familia. Cuando hablas con la gente de más años en la entidad, los que llevan 30 o 40 años, siempre lo dicen, que siempre fue una familia, que siempre los departamentos estaban colaborando entre sí.

«En el primer consejo de dirección que hicimos, decíamos que esto tenía que ser un refugio, nuestro refugio. Este debe ser un lugar donde debemos intentar aislarnos de los problemas que hay de esa puerta para fuera. O sea, tenemos los problemas personales en la casa, hay carencias, hay algunas cosas que no se pueden garantizar, pero no debemos crear un espacio donde estamos ocho, diez, 12 horas en que se diga con abatimiento: “voy para el trabajo”. Tiene que ser diferente, que se diga: “¡Qué rico, voy para el trabajo!”».

–¿Y qué se ha hecho para lograrlo?

–Hemos creado iniciativas, hemos buscado a los líderes en cada uno de los departamentos. Te puedo decir con satisfacción que los que están dirigiendo hoy son los líderes de los departamentos. No son jefes, son líderes. Y los hemos ido dotando con herramientas de dirección. También nos ha ayudado para enriquecer el ambiente laboral rescatar la participación de los jubilados.

«Aquí se habla mucho de Bacallao, se habla de Pérez Cancio, en el diseño de luces, de Eva Portela, en ambientación… De muchos otros» –nos dice, consciente de que apenas menciona unos pocos. «Y esas son las personas que han estado en las principales producciones que hizo la televisión en la historia revolucionaria. Y esa gente está viva, y en la casa.

«Yo creo que nos ha servido para reconectar a la gente con la entidad; a esos veteranos los traemos aquí y de paso les hacemos un homenaje. Y les decimos: “Nosotros y el país los necesitamos y les vamos a dar otra tarea, la de contribuir a la formación de los muchachos que están hoy, a los que hay que hablarles de cómo se hacía la televisión en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90 y los protagonistas de esos tiempos fueron ustedes”. Son encuentros de los que se sale con deseos de comerte el mundo.

«Algunos ya tienen 90 años. Muchas veces nos dan las gracias. Y nosotros les hacemos ver que lo que estamos haciendo es continuar la obra de ellos, que las gracias hay que dárselas a ellos. Y así les estamos agradeciendo y estamos haciendo algo hermoso.

«Aquí hay áreas como la de Maquillaje, en las que casi el 100 % son mujeres, y otras como Montaje, en que el100 % son hombres. En Diseño la mayoría son los universitarios, y hay otras áreas donde prevalecen los obreros. Entonces, buscamos que estén unidos para que entre todos se ayuden y se integren».

–¿Quedan insatisfacciones?

–Aunque percibimos los resultados, no estamos completamente satisfechos, porque todavía podemos hacer mucho más, y nos quedan muchas cosas por cambiar y hay otras que todavía no nos salen como queremos. Y además, nosotros tenemos que lograr ser de excelencia. Ese es un precepto nuestro, porque trabajamos para la televisión.

«Hay trabajos que nos han salido muy bien, con criterios muy positivos de los clientes, y otros con los que nos han quedado algunas insatisfacciones. No estamos todavía al 100 % de las capacidades, ni al 80 %. Hay que lograr que la gente eleve su nivel cultural, hay muchas cosas que hacer; pero creo que en los servicios que nosotros estamos dando, la calidad ha sido un patrón que ha estado siempre.

«Y así tiene que ser, porque el objeto social de la televisión es educar, entretener, transmitir valores éticos, morales, estéticos, y culturales a los millones de habitantes que hay en el país. Y a ellos nos debemos».