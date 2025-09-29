Perlavisión

Fútbol Cubano ⚽️ Equipos se refuerzan para el Torneo Clausura

Sep 29, 2025 #futbol cubano, #Marineros, #refuerzos, #Torneo Clausura
Listos los Marineros de Cienfuegos para comenzar este sábado ante La Habana el torneo clausura del fútbol cubano

Los equipos que participarán en el Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol se reforzaron para afrontar la competición que determinará al campeón de esa disciplina en Cuba.

Hasta cinco jugadores fortalecerán las filas de los conjuntos que avanzaron a esta instancia, programada para iniciar el próximo 4 de octubre.

Los Marineros de Cienfuegos, actuales campeones de Cuba, blindaron su defensa con Yosniel Riscabal, de Matanzas; Randy Álvarez, de Ciego de Ávila y Roberto Carlos Torres, de Artemisa. De la misma forma llamaron al volante artemiseño Osniel Ramos y al medio matancero Rotney Hurtado.

El campeón del Apertura, La Habana, buscó más pólvora en el ataque con los delanteros isleños, Dariel Torres y Yoandir Puga, además sumó al desequilibrante artemiseño Yansiel Reinoso. Otra vez se hizo con los servicios del defensor de La Isla de la Juventud, Hairt Zayas, y tomó al portero de Artemisa, Leinier Millán.

Los subcampeones guantanameros pidieron al medio avileño Asmel Núñez y en esa misma demarcación a Christian González, de Holguín, y también de esa provincia al delantero Lázaro Díaz.

Villa Clara se reforzó con tres matanceros: el defensa Diego Hernández y los medios Richelier Abreu y Kelvin Castañeda, y también con los camagüeyanos Daissel López (medio) y Esteban Sánchez (defensa).

Las Tunas pidió ayuda al portero de Camagüey Danilo Baró, a los medios holguineros Hermes Domínguez y Miguel Morales; al también medio granmense, Alejandro Marrero, y al lateral izquierdo avileño, Lian Fajardo.

Por último, Santiago de Cuba contará con el defensor holguinero, Julio Rodríguez; y los granmenses Rangel Castillo (portero) y los delanteros Ruslan Batista y Yoel David Aguilera. (✍️ Raúl Hernández Lima)

Por Jit Deportes

Especializado en temas deportivos.

