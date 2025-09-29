Serie La casa de los espíritus, basada en reconocida novela de Isabel Allende, se estrenará en 2026

La nueva adaptación para Amazon Prime Video de la aclamada novela La casa de los espíritus (1982), primer libro de la escritora chilena Isabel Allende, se estrenará en la plataforma de streaming en 2026.

Compuesta de ocho episodios y protagonizada por actores chilenos y extranjeros, esta nueva versión de este emblemático título de Allende fue grabada completamente en Chile, país que inspiró gran parte del contexto en el que se desarrolla la historia de la familia Trueba.

«La idiosincrasia de este país, las clases sociales, el patriarcado, el valor y reciedad de las mujeres, todo eso sigue vivo. Muchos conflictos siguen existiendo también desde principios del siglo XX, seguimos siendo los mismos chilenos de siempre», agregó.

No obstante este espejo de la realidad chilena, La casa de los espíritus contiene experiencias personales, sociales y políticas que cruzaron toda la región latinoamericana, subrayó Allende, desafío que, destacó la misma escritora, los productores supieron llevar a la pantalla.

Y es que a diferencia de la producción anglosajona de 1993, película que protagonizaron los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons, esta serie cuenta con un elenco hispanohablante, mayormente de América Latina, y fue filmada en Chile, en lugar de Europa.

«Es una historia que compartimos todos los países latinoamericanos, y en el elenco quisimos rescatar también eso. Buscamos actores en México, Colombia, Argentina, España y por supuesto Chile», destacó la productora, guionista, actriz y showrunner de la serie, Fernanda Urrejola.

Otro de los desafíos que supuso esta súper producción, apuntaron los productores, fue llevar un género literario como el realismo mágico a la imagen.

«Isabel crea un lenguaje sutil y crea unas capas de las que hoy se habla más y están muy vigentes», comentó la guionista y productora ejecutiva, Francisca Alegría.

«Fue desafiante traer esos personajes con esa densidad, esa tridimensionalidad, con el humor y las contradicciones, que son muy importantes en la literatura de Isabel», dijo por su parte el cineasta chileno Andrés Wood, también parte de la producción.

La diversidad de nacionalidades en el elenco busca hacer de esta apuesta de Amazon Prime una producción de alcance internacional, tanto así que su directora ejecutiva para América Latina, María Isabel Figueroa, calificó su estreno, proyectado para 2026, como un «momento histórico» para la plataforma.

La casa de los espíritus es una magnífica saga que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta.

Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.