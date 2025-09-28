Bendecidas las lluvias en el oriente de Cuba

En las últimas horas la depresión tropical Nueve se ha mantenido con poco cambio. En horas de la noche del sábado y la madrugada de este domingo concentró fuertes áreas de tormentas en localidades del oriente cubano.

Estas manifestaciones se produjeron fundamentalmente sobre las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, lo que incentivó la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que llegaron a ser fuertes y localmente intensas, con acumulados significativos.

Durante este domingo el sistema se mantendrá con una trayectoria próxima al norte-noroeste, aumentando su velocidad a medida que continúa ganando en organización e intensidad. En las próximas 12-24 horas podría convertirse en una tormenta tropical, que tomaría por nombre el de Imelda.

Independientemente de su evolución y futura trayectoria, este sistema continuará generando inestabilidad en nuestra área, lo que, unido a los altos valores de humedad relativa, los factores de escala local y la orografía del oriente cubano, favorecerá la ocurrencia de numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en gran parte de las regiones central y oriental del país. Estas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, fundamentalmente en zonas montañosas.