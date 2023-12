Escucha la Nota Escucha la Nota

Atletas y entrenadores de fútbol categoría escolar de Cienfuegos se preparan con vista al torneo nacional zonal nacional clasificatorio a comenzar en febrero próximo.

Israel Extensa Pérez, delantero del once sureño, considera de que este año las expectativas son la de clasificar nuevamente a la final y hacer un buen equipo, “que prevalezca el trabajo de equipo y no las individualidades que el año pasado eso fue lo que nos golpeó”.

En tanto, Marco Stuart Carrera, defensa, dijo que el pasado año el equipo no funcionó, “teníamos confianza en poder alcanzar una medalla pero algo no funcionó, diría más que el trabajo de equipo tan importante en un deporte colectivo no se cumplió, prevalecieron las individualidades y este año se trabaja por erradicar las deficiencias del año anterior para tener un mejor desempeño en la final”.

Por su parte, Yunier del Sol Betancourt, entrenador, confiesa que el grupo tiene grandes expectativas para volver a clasificar, “tenemos la base material , nos repiten nueve atletas, que es la base del equipo del año anterior con toda la línea de ataque , donde más tenemos que trabajar es en la línea media, pero con los nuevos atletas estamos cumpliendo los objetivos de preparar el equipo para un buen torneo clasificatorio y llegar nuevamente a la fina .

El once sureño concursa en el grupo B donde militan Villa Clara, Matanzas y Mayabeque, de ellos según el programa clasifica el primero de las cuatro zonas del país y los dos mejores segundo lugares de la nación.